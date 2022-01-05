En düşük memur maaşı 6bin 429 lira oldu

Milyonlarca işçi, memur ve emekli bu ay zamlı maaş alacak. Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6,429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4,289 liraya çıktı. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 25,47 oldu. Hiç bir emekli 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Yılın ikinci yarısında memura yüzde 7 ile enflasyon farkı oranında da zam yapılacak.
Milyonlarca işçi, memur ve emeklinin beklediği enflasyon rakamlarının netleşmesiyle ocak ayında hesaplara yatacak zamlı maaşlar da belirlendi. Yeni yılın ilk ayında aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6,429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4,289 liraya çıktı. Memur ve memur emeklisinin maaşı iki kritere göre belirleniyor. Bunlar toplu sözleşme ve enflasyon rakamı.
BEKLENTİLERİ AŞAN ZAM
Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.
Buna göre, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörüldü. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini vermesiyle toplam 27,46 beklenen zam oranı, enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam oranıyla birlikte 2022 yılı ocak ayından itibaren yüzde 30,95 olarak yansıyacak.
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İKİNCİ YARIDA YÜZDE 7 ZAM+ENFLASYON FARKI
Böylelikle 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi ocak ayında zamlı maaşları hesaplara yatacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.
Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 liradan 21 bin 330 liraya, uzman doktorun 10 bin 93 liradan 13 bin 312 liraya, hemşirenin 6 bin 349 liradan 8 bin 351 liraya, polis memurunun 7 bin 383 liradan 9 bin 706 liraya yükselecek. Ayrıca, bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında da zam yapılacak.
SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 25,47 olarak netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük maaş alan işçi ve Bağkur emeklilerine de müjde verdi. Yeni düzenlemeye göre, hiç bir emekli 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.
Aylık geliri 1.500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklinin maaşları 2 bin 500 liraya yükselmiş olacak. Artık bu taban tutarın altında maaş alan SSK ve Bağkur emeklisi kalmayacak. Öte yandan kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocakta kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021’in ikinci yarısında yüzde 5’i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece kamu işçilerine yüzde 25,46 oranında zam yapılacak.
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Böylelikle en düşük SSK ve Bağkur emeklisinin aylığı 1.500 liradan 2,500 liraya çıkarken, 5434 sayılı Kanun’a göre, kamuda 30 yıl hizmeti bulunan 14. derecenin 2.kademesi üzerinden en düşük memur maaşı 4.289 lira olarak düzenlenecek.
Çalışmayan eş için 521 TL aile yardımı
Yeni oranların netleşmesiyle birlikte aile yardımları da yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla, memura çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuk için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuk için 57 lira yardım ödenecek. Maaşların brüt asgari ücrete kadar olan kısımdan vergi alınmayacağından buradaki destek de 288 liraya çıkacak.
Dul ve yetim maaşı da artıyor
SSK ve Bağkur emeklisine zam oranıyla dul ve yetim aylıkları da netleşti. En düşük SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı 1,500 liradan 2,500 liraya yükselirken, eşi vefat edenlere bu rakamın yüzde 75’i oranında aylık bağlanacak. Bir yetime yüzde 30, iki yetime yüzde 25’er oranında olacak. En düşük 2.500 liradan hesaplandığında geride kalan eş için 1.875 lira aylık bağlanması söz konusu olacak.