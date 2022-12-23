En etkili silah yerli üretim: İstanbul'da enflasyona çare arandı

Ekonomi Planlama ve İş Adamları Derneği (EPİAD), İstanbul’da dün “Enflasyon Sorununa Çözümler” konferansı düzenledi. EPİAD Başkanı Ahmet Matar’ın ev sahipliği yaptığı konferansa, eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ve Albayrak Grubu CEO Prof. Dr. Ömer Bolat’ın da aralarında olduğu siyasetçi, akademisyen ve iş adamları katıldı.

24 ÜLKE İSTANBUL’DA BULUŞTU

24 ülkeden akademisyen ve iş adamının katıldığı konferansta enflasyonla mücadele yöntemleri tartışıldı. Yerli üretim ve arz bolluğuyla enflasyonun aşılacağına vurgu yapıldı. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerdeki üretimin zayıf kaldığının altı çizildi. “Çoğu ülke ürettiğini tüketmiyor, tükettiğini ise üretmiyor” tespiti dikkat çekti.

ENFLASYON İÇİN 276 MİLYAR TL VERGİDEN VAZGEÇTİK

Enflasyonla mücadeleye önem verdiklerini belirten Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, “Enflasyonla mücadeleye de bir katkı sunması amacıyla iktisadi faaliyetlerde kredilerin buluşmasında selektif kredi politikasını uyguluyoruz. Vatandaşlarımızı enflasyona karşı korumak için gelir ve harcama politikalarını da etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu kapsamda, 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçerek bu tutarda bir kaynağın vatandaşlarımızın doğrudan cebinde kalmasını sağladık. Ayrıca vatandaşlarımızın alım güçlerini korumak için hükümet olarak destekleyici bir duruş sergiliyoruz” dedi.

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FİNANSAL KRİZE KARŞI EKONOMİDE İŞ BİRLİĞİ

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da, “Çoğu ülkenin yaşadığı finansal krizlerin ışığında, ekonomik krizlere ve sorunlara çözüm sunmak için uluslararası büyük bir birliğin kurulması yönünde acil bir ihtiyaç duyulduğu konunun uzmanları tarafından ifade edilmiştir. Bu çerçevede, politika yapıcıları ve karar vericiler için bilimsel ve pratik bir referans haline gelmek üzere böyle bir yapının Türkiye’nin ev sahipliğinde sivil toplum kuruluşu statüsünde uluslararası bir birlik şeklinde kurulması gerektiğine mutabık kalınmıştır” ifadelerini kullandı.

Dünyada dengeler hâlâ toparlanamadı

‘Enflasyon sorununun çözümü için genel stratejiler’ başlıklı oturumu yöneten Albayrak CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ise enflasyonla mücadelede atılan adımlara dikkat çekti. Bolat, “Pandemiyle bozulan dünyanın dengesi aşının bulunmasına rağmen hala toparlanamadı. Bozulan tedarik zinciri üretimleri azaltırken, üstüne fırsatçılar da çıkınca enflasyonu yükseltti. Yüksek enflasyon satıcıya kazandırır. Düşük enflasyon ise alıcıya kazandırır. Yüksek enflasyonda kazananlar sürdürülebilir sisteme imza atmaz. Çünkü uzun vadede müşterinin alım gücünü düşüreceği için zarar yine kendine dokunur. Biz her ikisi de olsun istemiyoruz. Denge olsun istiyoruz. Türkiye’nin yaptığı mücadele bu yöndedir. Birkaç ay içinde enflasyonunun düşüşünü hep birlikte göreceğiz” açıklamasını yaptı.