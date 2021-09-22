Altının kilogramı yükseldi: 22 Eylül altın fiyatlarında son durum

Altın piyasasında, en düşük 492 bin 500 lira, en yüksek ise 494 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 493 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 567 milyon 408 bin 63,31 lira, işlem miktarı ise 1.151,17 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 568 milyon 811 bin 944,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 492.000,00 1.769,90

REKLAM

En Düşük 492.500,00 1.775,30

En Yüksek 494.500,00 1.779,70

Kapanış 493.500,00 1.777,70

Ağırlıklı Ortalama 493.390,14 1.776,32

Toplam İşlem Hacmi (TL) 567.408.063,31

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.151,17

Toplam İşlem Adedi 38