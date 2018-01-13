Okul tatilinde nereye gidilir? En gözde kayak merkezleri
En iyi kayak tatili yerleri
Okullar bu hafta ara tatile giriyor. Bazı aileler çocukları için değişik tatil planları yapıyor olabilir. Kış zamanı en değişik tatil planı şüphesiz kayak merkezleri olan yerlere gitmek olabilir. İşte dünya üzerindeki en iyi kayak tatili yerleri...
Yaz tatilinin yanında kış tatili de vazgeçilmez olabilir. Hele ki kayak öğrenmek istiyorsanız, bunu ilginç bir yerde deneyimleme şansını edinebilirseniz. Özellikle de ara tatilde ebeveynlerin tatil planları arasında kayak merkezleri de yer alabilir. Dünyanın en iyi kayak merkezlerini sizler için derledik.