Okul tatilinde nereye gidilir? En gözde kayak merkezleri En iyi kayak tatili yerleri Okullar bu hafta ara tatile giriyor. Bazı aileler çocukları için değişik tatil planları yapıyor olabilir. Kış zamanı en değişik tatil planı şüphesiz kayak merkezleri olan yerlere gitmek olabilir. İşte dünya üzerindeki en iyi kayak tatili yerleri...

Haber Merkezi 13 Ocak 2018, 11:56 Son Güncelleme: 13 Ocak 2018, 12:07 Yeni Şafak