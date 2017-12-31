En yüksek AGİ 258 lira

Milyonlarca kişi Aralık ayının başından beri 2018'in asgari ücretinin ne olacağına dair meraktaydı. Nihayet 2018 yılının asgari ücreti açıklandı. Peki asgari ücret ne oldu, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 yılı için ne kadar oldu? Yaklaşık 6 milyon çalışanın büyük bir merakla beklediği 2018 asgari ücret net bin 603 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, asgari geçim indiriminin ne kadar olduğu konusunda sorgularını arttırdı.
100 LİRALIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK
2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret 199 TL’lik artışla net 1603 lira oldu. Hükümet ve işverenin oylarıyla kabul edilen asgari ücrete, işçilerin temsilcisi Türk-İş muhalefet şerhi koydu. Zammın yüzde 14 oranına çıkması ise, işçi, işveren ve hükümet arasında saatlerce süren pazarlıkla gerçekleşti. 100 TL’lik asgari ücret desteğinin de, 2018 yılında devam etmesi kararlaştırıldı.
2018 NET ASGARİ ÜCRETİ BİN 603 LİRA
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararına göre aylık net bin 603 lira olarak açıklanan asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TÜRK-İŞ BİN 893 LİRA İSTEMİŞTİ
Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılı taleplerini “Bizim resmi talebimiz, net 1893 lira 90 kuruş. Bu rakamı bize versinler, biz hemen yarın buna imza atalım” diyerek anlatmıştı. Atalay önceki gün de, 1893 liranın 1 kuruş altına dahi imza atmayacaklarını deklare ederek, işçilerin taleplerinde değişiklik olmadığını vurguladı.
İŞVEREN BİN 893 LİRAYI ÇOK BULMUŞTU
İşverenlerin temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konferasyonu (TİSK) ise, 100 liralık asgari ücret desteğinin kesildiğine dikkat çekmiş “Hedef enflasyon yüzde 7, ancak bizim maliyetimiz zaten yüzde 6 arttı” görüşünü dile getirmişti. İşverenler, asgari ücretin 6’şar aylık belirlenmesini istediklerini de açıklamıştı. Ayrıca TİSK, bin 893 lirayı çok bulmuştu.
BAKAN SARIEROĞLU: HERKES İÇİN İYİ BİR ASGARİ ÜCRET İSTİYORUZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Asgari ücret çalışma hayatımızın en temel unsurlarımızdan birisi. Asgari ücret, devletin sağlamış olduğu bir güvence. 15 yıldır milli geliri üç kart artıran hükümetimiz asgari ücret konusunda da ciddi bir artış sağladı. Herkesin beklentisini karşılayacak iyi bir ücret belirlemek istiyoruz" demişti.
ASGARİ ÜCRET İÇİN MİNİ ZİRVE
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son asgari ücret kararını açıklayacağı saatten tam 5 saat sonra açıklama yaptı. 5 saatlik görüşmede Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile asgari ücreti görüştüğü iddia edildi.
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
|ASGARİ ÜCRET
2,029,50
|SGK PRİMİ YÜZDE 14
284,13
|İŞSİZLİK SİGORTA FONU YÜZDE 1
|20,30
|GELİR VERGİSİ YÜZDE 15
|106,55
|ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
|152,21
|DAMGA VERGİSİ YÜZDE 07,59
|15,40
|NET ASGARİ ÜCRET
|1,603,12
ASGARİ ÜCRET NETİNİN İŞVERENE MALİYETİ
2.029.50 lira brüt asgari ücrette SGK primi işveren payı olarak yüzde 15,5 alınıyor. Asgari ücretin SGK primi 314,57 lira. İşveren işsizlik sigorta fonu ise yüzde 2 ile 40,59 lira ediyor. İşverene toplam maliyet ise bu rakamların toplamıyla 2,384,66 lira oluyor.
2018 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR OLDU?
Bekar ve çocuksuz: 152.21
Evli, çalışan eş ve çocuksuz: 152.21
Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu: 175.04
Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu: 197.88
Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu: 228.32
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz: 182.66
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 205.49
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu: 228.32
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 258.76
Bekar ve 1 çocuklu: 175.04
Bekar ve 2 çocuklu: 197.88
Bekar ve 3 çocuklu: 228.32
TÜRK-İŞ BAŞKANI: BİN 603 LİRALIK ASGARİ ÜCRET YETERLİ DEĞİL
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "TÜİK resmi rakamını bin 893 lira olarak açıkladı. Bizlerde resmi teklifimizi bin 893 lira olduğunu ifade ettik. Maalesef bu 14.17 bizim için yeterli değil. Geçinilebilecek bir rakam olmadığını belirtiyoruz" dedi.
TİSK: CUMHURBAŞKANI ASGARİ ÜCRETE KARARLI DESTEK VERİYOR
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret desteğinin devamına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Hükümetimizin istihdama verdiği tarihi ve kararlı desteğin 2018 yılında da devam edecek olması, geleceğe daha umut dolu bakmamızı sağlamakla birlikte yeni istihdam imkanları yaratılmasının da önünü açacaktır." dedi.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?
Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.
2017 ASGARİ ÜCRETİ BİN 404 LİRA
2017 yılında asgari ücret aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlenmişti.