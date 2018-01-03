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TÜRKİYE EKONOMİSİ

En yüksek 2. ihracat

2017 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artarak 157 milyar 94 milyon dolara çıkarak en yüksek ikinci ihracat seviyesine ulaştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının geçici verilerine göre, dış ticaret hacmi de geçen yılın ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,70 artarak 391 milyar 250 milyon dolara çıktı.

Haber MerkeziYeni Şafak
2017’de 157 milyar 94 milyon dolar
2017’de 157 milyar 94 milyon dolar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017’de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artarak 142 milyar 532 milyon dolardan 157 milyar 94 milyon dolara çıktı ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. ihracat seviyesine ulaşıldı. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru ise 157,6 milyar dolarla 2014 yılında kırılmıştı. Bu dönemde ithalat da yüzde 17,92 artışla 198 milyar 576 milyon dolardan 234 milyar 156 milyon dolara yükseldi. Bakanlığın aralık ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

DIŞ TİCARET HACMİ ARTTI

Dış ticaret hacmi geçen yılın ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,70 artarak, 341 milyar 108 milyon dolardan 391 milyar 250 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise söz konusu dönemde yüzde 37,50 artışla 77 milyar 62 milyon dolar olarak hesaplandı. 2016 yılında dış ticaret açığı 56 milyar 44 milyon dolar seviyesindeydi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2016’da yüzde 71,8 iken geçen yıl yüzde 67,1’e indi.

ARALIKTA DÜŞÜŞ VAR

Bunun yanında geçen yılın aralık ayında ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,59, ithalat da yüzde 27,68 arttı. Söz konusu dönemde ihracat 12 milyar 783 milyon dolardan 13 milyar 881 milyon dolara, ithalat da 18 milyar 368 milyon dolardan 23 milyar 452 milyon dolara çıktı. Aralıkta dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,85 yükselerek, 31 milyar 151 milyon dolardan 37 milyar 334 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 71,36 artışla 9 milyar 571 milyon dolar olarak hesaplandı. Aralık 2016’da dış ticaret açığı 5 milyar 585 milyon dolar seviyesindeydi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Aralık 2016’da yüzde 69,6 iken geçen yılın aynı ayında yüzde 59,2 oldu.

  • Motorlu kara taşıtları lider
  • Bakanlığının söz konusu verilerine göre, geçen yıl en çok ihracat yapılan fasıl, 23 milyar 957 milyon dolarla motorlu kara taşıtları oldu. Bu faslı 13 milyar 830 milyon dolarla “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları”, 8 milyar 852 milyon dolarla “örme giyim eşyası ve aksesuarı” izledi. Geçen yıl en çok ithalat yapılan fasıl ise 37 milyar 199 milyon dolarla “mineral yakıtlar ve yağlar” oldu.

En çok ihracat Almanya’ya

Ülke bazında bakıldığında, 2017’de en çok ihracat 15 milyar 136 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 9 milyar 616 milyon dolarla İngiltere, 9 milyar 60 milyon dolarla Irak izledi. En fazla ithalat ise 23 milyar 371 milyon dolarla Çin’den gerçekleşti. Bu ülkeyi, 21 milyar 302 milyon dolarla Almanya, 19 milyar 546 milyon dolarla Rusya takip etti.

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