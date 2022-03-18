Ekonomi Enerji Bakanı Dönmez açıkladı Sabit saat uygulamasıyla 92 milyar TL cepte kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Sabit saat uygulamasıyla 9.2 milyar TL cepte kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sabit saat uygulamasından bugüne kadar 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını bildirdi. Dönmez, “Bu tasarrufla vatandaşımız yaklaşık 9,2 milyar TL kazanç elde etti” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Sabit saat uygulamasıyla 9.2 milyar TL cepte kaldı
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Son olarak yaz saatini kalıcı hale getirmek için ABD Senatosu’nda bir tasarının kabul edilmesiyle birlikte sabit saat uygulaması yeniden gündemde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bir grup gazeteciye konuyu değerlendirdi.

Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

ELEKTRİKTE DEV TASARRUF

  • Dönmez, uygulamada son duruma ilişkin şu bilgileri verdi: “Biz enerji ile ilgili her türlü konuya stratejik ve bilimsel bir gözle yaklaşıyoruz. Enerji verimliliği ve tasarrufu, bakanlık olarak çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz hususların başında geliyor. Bu çerçevede 2016 yılında yaz-kış saat uygulaması konusunun bilimsel olarak incelenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma başlattık. Çalışma sonucu ortaya çıkan bilimsel rapor doğrultusunda 2016 yılı itibariyle sürekli yaz saati uygulamasına geçtik. Uygulama neticesinde bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağladık. Bu tasarrufla yaklaşık 9,2 milyar lira vatandaşımız kazanç elde etti.”

DÜNYAYA ROL MODEL

Yaz saati uygulamasından siyasi malzeme çıkarmaya çalışanların olduğunu belirten Dönmez, “Birileri bu uygulama aleyhine sürekli mesnetsiz bir şekilde eleştiri yapmaya çalıştılar. Halbuki ülkemizin en saygın üniversitesinde, en saygın bilim adamlarımızın yaptığı çalışma ile hayata geçirdiğimiz, bizde 6 yıldır uygulanan sürekli yaz saati uygulaması dünyaya rol model oldu. Biz işimizi stratejik ve bilimsel çerçevede yapıyoruz” dedi.

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