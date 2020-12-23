Ekonomi Enerji Bakanı Dönmez Hedefimiz 40 tonun üzerinde altın üretimi gerçekleştirmek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji Bakanı Dönmez: Hedefimiz 40 tonun üzerinde altın üretimi gerçekleştirmek

Madencilik Şura Çalıştayı'nda açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Altın üretiminde 2018 yılından itibaren başlayan artış trendimizi devam ettiriyoruz. 2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans ile 'Madencilik Şura Çalıştayı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, küresel ölçekte ekonomileri duraklatan pandeminin madencilik sektörünü de etkilediğini belirten Dönmez, "Metal fiyatlarında zaman zaman negatif yönlü dalgalanmalar olsa da altın ve gümüş gibi değerli metallerin yukarı yönlü ciddi hareketleri oldu. Biz de altın üretiminde 2018 yılından itibaren başlayan artış trendimizi devam ettiriyoruz. 2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz" dedi.

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"Yerli elektrikli araç üretimi çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor"

Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili TOGG'a ilişkin de bilgi veren Bakan Dönmez, "Ülkemizde yerli elektrikli araç üretimi için çalışmalar TOGG bünyesinde hız kesmeden devam ediyor. Biz de küresel trendi ve ülkemizin gelecek ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Gelecekteki atılımlarımızın hayata geçmesi için şimdiden kolları sıvadık. Somut adımları art arda atmaya başladık. Bu adımların en önemlilerinden olan ETİ Maden Pilot Lityum Üretim Tesisi'ni kurarak attık. İlk etapta yıllık 10 ton üretim hedefiyle kurulan tesisimiz ilerleyen süreçte 600 ton kapasiteye çıkabilecek. Tesisimizle, yıllık ortalama 1000- 1200 ton arası ithal ettiğimiz lityum ve bileşikleri konusunda önemli bir yerli arz sağlayacağız" diye konuştu.

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