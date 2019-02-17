Ekonomi Enerji Bakanı Dönmez Üsküdarda çorba dağıttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji Bakanı Dönmez Üsküdar'da çorba dağıttı

Enerji Bakanı Dönmez Üsküdar'da çorba dağıttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Parkı'nı gezerek buradakilere sıcak çorba dağıttı.

Haber Merkezi DHA
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşlara çorba dağıttı
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşlara çorba dağıttı

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne saat 15.00 sıralarında gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Fatih Dönmez, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'le birlikte kazanın başına geçerek, vatandaşlara sıcak çorba ve ekmek dağıttı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da kazanın başına geçerek onlara eşlik etti.

Parktaki vatandaşlara seslenen Bakan Dönmez, şunları söyledi:

  • "Sayın Cumhurbaşkanımız 8 Aralık'ta buranın açılışını yapmıştı. Bugün gezmek bize nasip oldu. Bir Üsküdarlı olarak sadece biz değil, yurt içi ve yurt dışından bu güzel beldeye gelen birçok misafirimiz de hayranlıkla ifade ediyorlar. Ben bu güzel hizmetten dolayı sayın başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı seçildiğinde İstanbul'un gündeminde bu bahçeler yoktu. Çöp, çamur, çukur, yolsuzluk, susuzluk, hava kirliliği vardı. O dönemde bana da hava kirliliğiyle mücadele görevi düşmüştü. Bugün hamdolsun bunların hiçbiri gündemimizde değil. Bugün millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle gündeme geliyoruz. Bu güzel hizmetlerin işletmeye alınmasında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz"
/**/
Bedelli kalıcı oluyor

Bedelli kalıcı oluyor

​Erdoğan, yeni düzenlemenin detaylarını Balıkesir'de açıkladı.
Kasımpaşa'da maç başladı

Kasımpaşa'da maç başladı

​Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu.
En büyük'Türk' takımı

En büyük'Türk' takımı

100 bin kişi stadyumda maçı izledi ve rekor kırıldı.
PKK-KCK'yadev operasyon

PKK-KCK'yadev operasyon

​Kitlesel eylem hazırlığındaki 735 şüpheli gözaltına alındı.
Hesapları dondurdu

Hesapları dondurdu

Rusya, Venezuela şirketine dair açıklama yaptı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
HDP'ye sert yanıt

HDP'ye sert yanıt

Soylu'dan Temelli'ye: Suratında meymenet yok.
CHP terör taşeronu

CHP terör taşeronu

​Erdoğan, Afyon'daki toplu açılış töreninde konuştu.
Fotoğrafı paylaştı

Fotoğrafı paylaştı

Sarı lacivertli futbolcu fotoğrafa bu notu yazdı.
Fatih İstanbul'unmerkezi olacak

Fatih İstanbul'unmerkezi olacak

Binali ​Yıldırım yeni projesini ilk kez açıkladı.
Darbe ifadesinden çark etti

Darbe ifadesinden çark etti

​Cuntacı general 87 şehidin ölümünden sorumlu.
Arabasınıyıkatanlar dikkat

Arabasınıyıkatanlar dikkat

Çizilen araç için başvuru yapılabilecek.
Bize Topçu'nunaskerleri derlerdi

Bize Topçu'nunaskerleri derlerdi

Erverdi yıllar sonra ilk kez Yeni Şafak'a konuştu.
7 yaşında Usain Bolt'a rakip oldu

7 yaşında Usain Bolt'a rakip oldu

Daha şimdiden 36 madalyaya sahip.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor.
Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Park halindeki iki araç duvarın altında kaldı.
Pazartesi derbisi

Pazartesi derbisi

​Beşiktaş-Fenerbahçe maçının saati sürpriz oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.