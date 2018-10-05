Enerji Bakanlığı'ndan bin MW'lık yenilenebilir enerji ilanı Enerji Bakanlığı güneş enerjisinden toplam bin MW'lık yenilenebilir enerji kaynak alanları için ilana çıktı. İlana göre, ihalede teklifler 31 Ocak 2019'a kadar alınacak.

Haber Merkezi 05 Ekim 2018, 10:09 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, 10:12 DHA