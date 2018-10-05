Ekonomi Enerji Bakanlığından bin MWlık yenilenebilir enerji ilanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji Bakanlığı'ndan bin MW'lık yenilenebilir enerji ilanı

Enerji Bakanlığı güneş enerjisinden toplam bin MW'lık yenilenebilir enerji kaynak alanları için ilana çıktı. İlana göre, ihalede teklifler 31 Ocak 2019'a kadar alınacak.

Haber Merkezi DHA
YEKA
YEKA

Enerji Bakanlığı güneş enerjisinden toplam bin MW'lık yenilenebilir enerji kaynak alanları için ilana çıktı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale ilanına göre, tavan fiyatı kilovatsaat (kwh) başına 6.5 dolar sent olacak ihalede enerji alım süresi 15 yıl olarak belirlendi.

  • İlanda, kaynak alanları için düzenlenen yarışmaların niteliği, türü ve miktarı da şöyle tanımlandı:
  • "09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği esaslarına göre güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 MWe, Hatay-Erzin’de 200 MWe ve Niğde-Bor’da 300 MWe gücünde olacak şekilde Bağlantı Kapasitelerinin ve ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak üç ayrı yarışma yapılmasıdır."

İlana göre, ihalede teklifler 31 Ocak 2019'a kadar alınacak.

Toyota 2.4 milyon hibrit aracı geri çağırdı
EKONOMİ
Toyota 2.4 milyon hibrit aracı geri çağırdı

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını artırdı
EKONOMİ
İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını artırdı

Yerli üretim logosunun esasları belli oldu
EKONOMİ
Yerli üretim logosunun esasları belli oldu

ABD'yi takan yok

ABD'yi takan yok

​Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımı kesinleşti.
Yıllık kirası 100 lira

Yıllık kirası 100 lira

​23 bin kişi başvuruda bulundu.
Deprem sonrası Cuma namazını enkazda kıldılar

Deprem sonrası Cuma namazını enkazda kıldılar
33 bin ret 2 bin kabul

33 bin ret 2 bin kabul

OHAL İnceleme Komisyonu rakamları açıkladı.
Karadeniz'de afet

Karadeniz'de afet

Yaşanan selin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Drift'e ters kelepçe

Drift'e ters kelepçe

​Tüneli trafiğe kapatıp lastik yakan magandalar adliyede.
Üst düzey kucaklaşma

Üst düzey kucaklaşma

İkili ilişkileri ve stratejik ortaklığı görüşecekler.
CHP'deortalık karışacak

CHP'deortalık karışacak

​Yerelde istekler başka, teklifler başka.

Hakaret ettiiki gol attık

Hakaret ettiiki gol attık

Beşiktaşlı yıldız için maç sonu olay açıklama.
5 yıl içinde 4 ziyaret izni

5 yıl içinde 4 ziyaret izni

​Mursi'nin oğlundan babasının sağlık durumu için çağrı.
Tek bir vatan tanırım

Tek bir vatan tanırım

​Kürt vatandaş PKK'ya seslendi:
Bu vatanı bölemeyeceksiniz.
Kinimiz daha da arttı

Kinimiz daha da arttı

​Teröristler yola patlayıcı döşedi: 8 asker şehit oldu.
1.5 liradankonum atın

1.5 liradankonum atın

​Ekmek zammını geri çekmeyeni şikayet edin.
Şafak şoku!

Şafak şoku!

​Sosyal medyada atıp tutan PKK'lılar paketlendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.