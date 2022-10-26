Ekonomi Enerji krizi Deutsche Bankı vurmadı 1,2 milyar avro kar açıkladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Enerji krizi Deutsche Bank'ı vurmadı: 1,2 milyar avro kar açıkladı

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Alman ekonomisindeki enerji krizi ve resesyon tehdidine rağmen bu yılın 3. çeyreğinde net karını 4 kat artışla 1,2 milyar avroya çıkardı.

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Haber Merkezi AA
Enerji krizi Deutsche Bankı vurmadı: 1,2 milyar avro kar açıkladı
Deutsche Bank

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu yılın 3. çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla Deutsche Bank, piyasalardaki yaklaşık 835 milyon avroluk beklentiye karşın 1,2 milyar avro kar elde etti.

Geçen yılın 3. çeyreğinde 194 milyon avro kar açıklayan banka, 2022'nin aynı döneminde net karını 4 kat artırdı. Bankanın yıllardır süren kayıp ve cezalardan sonra ardı ardına 9 çeyrektir kar açıklaması dikkati çekiyor.

Deutsche Bank Grubu'nun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net geliri de 2021'in aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 6,9 milyar avro oldu. Bankanın kurumsal müşterilerden gelirleri yüzde 25, özel müşterilerden gelirleri de yüzde 13 arttı.

Deutsche Bank, "giderek daha zorlayıcı" bir ekonomik ortam ve artan maliyet baskıları konusunda da uyarıda bulundu.

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