Ekonomi Enerji zirvesi Türkiyede yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji zirvesi Türkiye'de yapılacak

Enerjide merkez ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye, yeni yılda ‘uluslararası gaz konferansı’ gerçekleştirmeyi planlıyor. Yeni yılın ilk ayları için yapılması beklenen ve planlaması süren konferansta gaz üreten ve tüketen ülkelerden önemli temsilciler de hazır bulunacak.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Enerji zirvesi Türkiyede yapılacak
Enerji zirvesi Türkiye'de yapılacak.

Enerjide merkez ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye, yeni yılda ‘uluslararası gaz konferansı’ gerçekleştirmeyi planlıyor. Yeni yılın ilk ayları için yapılması beklenen ve planlaması süren konferansta gaz üreten ve tüketen ülkelerden önemli temsilciler de hazır bulunacak. Rusya ile gündemde olan gaz merkezi için diplomatik girişimlerini sürdüren Türkiye enerji tedarikinde de alternatiflerini genişletiyor.

Türkiye’ye hâlihazırda yaklaşık 15 ülkeden gaz girişi var. Halihazırda Rusya, Azerbaycan ve İran gibi güçlü tedarikçilerle doğal gaz sözleşmeleri bulunan Türkiye, Cezayir, Katar, Nijerya, Amerika’dan ise LNG alabiliyor. Libya ile temaslar da devam ediyor. Katar’dan yapılan LNG ticaretine Umman’ın da eklenmesi için görüşmeler yapıldı. BAE ile de imkanlar değerlendiriliyor. Uygun şartların sağlanması halinde Mısır ve İsrail gazı da tedarik edilebilecek. Türkiye, tedarik yelpazesini Asya Pasifik pazarları ile de genişletme çabasında. Edinilen bilgilere göre buradaki ülkelerden de teklifler alınıyor.

BALKAN ÜLKELERİNDEN YOĞUN TALEP VAR

Bu yönü ile Türkiye, dünyadaki benzer merkezlere göre kaynak girişi ve çeşitliliği en zengin ülkelerden birisi olacak. Gelen gazın kullanılması ve satın alınması için de faaliyetler yürütülüyor. Bu çerçevede Balkanlar’dan gaz alma talebi geliyor. Talepte bulunan ülkeler ile de görüşme yapılması planlanıyor.

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