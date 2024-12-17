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Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

09:4717/12/2024, Salı
AA
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Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'de Bor EDT GES elektrik üretim tesisinin yapımı, Ankara'da ise Büyükkışla RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla bilgileri ilgili kararlarda yer alan taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait İstanbul'da "380 kV Ambarlı DGKÇS-İkitelli Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi",
"400 kV Deliklikaya GIS-Habipler Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi", ve "154 kV Deliklikaya GIS-İkitelli Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi" ile Sakarya, Bolu ve Ankara sınırlarında yer alan "400 kV Adapazarı TM-(Bağlum-Sincan EİH) Brş. N. Enerji İletim Hattı Projesi", Adana'da "154 kV Tufanbeyli-Yamanlı-2 HES Enerji İletim Hattı Projesi", İzmir'de "154 kV Kiraz-Ödemiş Enerji İletim Hattı Projesi", Mersin'de "154 kV Çamlıyayla Havza-Mersin 380 Enerji İletim Hattı Projesi"
kapsamında proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yapılacak.
Ayrıca, Edirne'de bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek
"154 kV (Edirne Çimento TM-Kırklareli TM) Brş.N.-Lalapaşa Çimento TM Enerji İletim Hattı Projesi"
kapsamında ilgili kararda bilgileri yer alan taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.


#Resmi Gazete
#Acele Kamulaştırma
#enerji

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