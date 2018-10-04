Enflasyon %24,5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalarda, tüketici fiyatları yüzde 13,75, yurt içi üretici fiyatları yüzde 21,36 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 6,30, Yİ-ÜFE yüzde 10,88 artış gösterdi. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,37, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 24,52 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 38,96, geçen yılın ağustos ayına kıyasla da yüzde 46,15 arttı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı beklentilerinin ortalaması yüzde 3,46 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 17,90 olan yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanmıştı.

FIRSATÇILIK VE ZAMLAR ETKİLEDİ

Beklentinin çok üzerinde gelen enflasyon canavarını uyandırmada, döviz kurlarının yükselmesinden kaynaklı zamların büyük etkisi oldu. Dolar kuru üzerinden Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırları fırsat bilerek spekülatif fiyat artışlarına gidilmesi ve bunun yanı sıra akaryakıttaki ÖTV artışı ile elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar, maliyetleri arttırınca bu durum tüketici fiyatlarına olumsuz yansıdı.

Berat Albayrak, enflasyon rakamlarıyla piyasadaki spekülatif davranışlardaki gerçekliğin ortaya çıktığını belirtti.

EV EŞYASINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Ana harcama grupları itibarıyla da eylülde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,41 ile ev eşyası grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,42, eğlence ve kültürde yüzde 6,62, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,40 artış kaydedildi. Eylülde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren grup olmadı. TÜFE'de yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 37,28 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 36,61 ile ulaştırma, yüzde 30,61 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 27,70 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 21,84 ile konut izledi.

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BİLGİSAYAR İLK ÜÇTE

Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35,30 ile domateste oldu. TÜİK verilerine göre, fiyat artışında domatesi, yüzde 31,82 ile sivri biber, yüzde 31,36 ile bilgisayar izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28,53 ile limonda gerçekleşti. Bunu, yüzde 13,46 ile balık, yüzde 11,37 ile havuç ve yüzde 10,58 ile elma izledi.

Beklentilerin çok üzerinde

Enflasyon verisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, eylül ayında enflasyonun yüzde 6,3 ile piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Gıda enflasyonunun daha az oynak kısmı olan işlenmiş gıda enflasyonunda yüzde 2’lerden yüzde 6,42’ye sıçramanın yüksek gıda enflasyonunda etkili olduğunu kaydeden Tokalı, yüksek aylık artışta, sadece hızlanan gıda fiyat artışının değil, dayanıklı tüketim malları başta olmak üzere kurda yaşanan sert yükselişin önemli boyutta yansımasının etken olduğunu söyledi.

Petroldeki artış baskı unsuru

AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi, petrol fiyatlarının son dönemdeki yükseliş hareketinin, kısa vadede enflasyonda ek baskı unsuru olarak belirdiğini ifade etti. Bürümcekçi ayrıca, gelecek dönem seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki risklerin yönünü tayin edeceğini de sözlerine ekledi.

En kötüyü geride bıraktık

TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “En kötüyü geride bıraktık, eylül ayı beklentiler açısından en kötünün olduğu aydı” dedi. Açıklanan oranın, piyasa ve Merkez Bankası beklentilerinin üzerinde olduğunu belirten Albayrak, enflasyon rakamlarıyla piyasadaki fiyatlamalarda fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif davranışların etkisinin algı değil, gerçek olduğunun ortaya konulduğunu vurguladı. NTV yayınında konuşan Bakan Albayrak, şöyle devam etti: “Demek ki bu anlamdaki fiyatlamalarla çok daha yoğun şekilde mücadele edeceğiz. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile enflasyonla topyekun mücadele edeceğimizi açıklamıştık. Bu hafta bire bir sektörel ve grup bazlı görüşmeleri başlatacağız ve bununla ilgili çerçeveyi kamuoyuna önümüzdeki hafta anons edeceğiz. Bu, meseleye ne kadar ciddi yaklaşılması gerektiği açısından önem arz ediyor.”

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Yİ-ÜFE DE ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylülde bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,65, imalat sanayi sektöründe yüzde 9, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 40,21 ve su sektöründe yüzde 0,65 artış olarak gerçekleşti. Eylülde bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 40,21 ile elektrik ve gaz, yüzde 16,95 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 13,74 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler olarak gerçekleşti.

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