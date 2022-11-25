Ekonomi Enflasyon kabusu hızla yayılıyor Tokyoda son 40 yılın en zirvesine çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Enflasyon kabusu hızla yayılıyor: Tokyo'da son 40 yılın en zirvesine çıktı

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan küresel enflasyon salgını bir ülkeye daha sıçradı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), enerji maliyetleri ve zayıf Japon yeni etkisiyle kasımda son 40 yılın zirvesine ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Enflasyon kabusu hızla yayılıyor: Tokyoda son 40 yılın en zirvesine çıktı
Tokyo'da enflasyon son 40 yılın en yükseğinde

İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon 15 aydır yükselişini sürdürüyor.

Enerji maliyetleri ve zayıf Japon yeni, Tokyo'da TÜFE'nin kasımda, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,6 artmasına neden oldu.

Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde 1982'den beri en yüksek enflasyon artışı olarak kayda geçti.

Kasım 2022 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 6,7 artarken enerji fiyatları yüzde 24,4 yükseldi.

Enflasyon artışının en büyük nedenleri arasında, enerji maliyetlerinin yükselişi ve döviz kurları karşısında Japon yeninin yaşadığı büyük değer kayıpları gösteriliyor.

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