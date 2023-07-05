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Ekonomi

Enflasyon verileri bugün açıklanacak: Gözler memur maaş zammında

Haziran ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Enflasyon farkının netleşmesinin ardından verilecek refah payı oranının da belli olması bekleniyor.

07:17 . 5/07/2023 Çarşamba
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Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon verisinde. TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor. Düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.



#TÜİK
#TÜFE
#memur maaşı
#enflasyon
1 saat önce
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