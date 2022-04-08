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Ekonomi Enflasyona karşı birçok ülke fiyatları sabitledi
DÜNYA EKONOMİSİ

Enflasyona karşı birçok ülke fiyatları sabitledi

Döviz, kur korumalı mevduat ile frenlenirken bugün de enflasyona karşı ‘sabit fiyat’ modeli tartışılıyor. Temel ürünlerde sabit fiyat çözümü, enflasyonla mücadele eden birçok ülkede kullanıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enflasyona karşı birçok ülke fiyatları sabitledi
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Döviz, kur korumalı mevduat ile frenlenirken bugün de enflasyona karşı ‘sabit fiyat’ modeli tartışılıyor. Temel ürünlerde sabit fiyat çözümü, enflasyonla mücadele eden birçok ülkede kullanıldı. Macaristan, 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere 4 ay boyunca fiyat sabitlemesi uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamanın devreye girmesi ile temel gıda ürünlerinin fiyatları 15 Ekim 2021 öncesine döndü.

ABD AŞI FİYATINI SABİTLEDİ

  • Ülkede, un, şeker, ayçiçek yağı, et, tavuk eti ve süt olmak üzere toplam 6 ürün, devlet tarafından 4 ay sübvanse ,edilecek. Kovid-19 salgını döneminde Malezya aşılarda doz başına uygulanan fiyatı 150 Malezya ringgitini geçmeyecek şekilde sabitledi. Aynı durumu yaşayan ABD ise Biontech ve Moderna aşıları arasında fiyat farkı olmaması için çalışmalar yaptı ve iki aşının fiyatını sabitledi.

ÇİN CEZA YAĞDIRDI

Çin, 2011 yılından itibaren bir kaç kez temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat sabitlemesine gitti. 2013 yılında bebek bakım ürünleri ve bebek mamaları için fiyat sabitleme politikasını uygulayan Çin, şirketlerin üretim maliyetlerini yüksek göstererek piyasayı bozmasını affetmedi. Çin hükümeti, uyguladığı sıkı takip sonucu ürünlerin maliyetini yüksek gösteren firmalara 110 milyon dolar ceza kesti.

İNGİLTERE’DE GÜNLERCE TARTIŞILDI

  • İngiltere, bu konuyu tartışsa da fiyat sabitlemesine gitmedi. Ancak bir dönem TIR şoförü bulamayan ve tedarik sorunları yaşayan ülkede basın, hükümetin gıda ve akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak için fiyat sabitlemesini gündeme getirmesi gerektiğini dile getirmişti.
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