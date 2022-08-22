Enformasyon Memurluğu mevzuat sınavı, yabancı dil sınavı ve yabancı dil mülakatı hakkında duyuru

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; sınav öncesi alınabilecek olan online hazırlık eğitimleri, TÜRSAB web sitesi içerisinde bulunan “Kurumsal” sekmesi altında yer alan “TÜRSAB Akademi” bölümü içerisinde “Enformasyon Memurluğu Online Hazırlık Eğitimleri” olarak bulunmaktadır. Bu eğitim materyalleri 15 Ağustos-15 Eylül 2022 tarihleri arasında katılımcılarımızın sınava hazırlanmaları için ücretsiz olarak erişime açıktır.
Başvurular 15 Ağustos 2022 - 15 Eylül 2022 tarihlerinde online olarak yapılacaktır.
Enformasyon Memurluğu Mevzuat Sınav Tarihi ve Saati (Online): 18.09.2022 (13:00-14:00)
Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Sınav Tarihi (Online): 24.09.2022 ve 25.09.2022
Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Mülakat Tarihi (Online): 08.10.2022 ve 09.10.2022