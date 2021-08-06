Ekonomi EPDK Başkanı Yılmaz Yaptırımlarla karşılaşmaları kaçınılmaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK Başkanı Yılmaz: Yaptırımlarla karşılaşmaları kaçınılmaz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Tüketim rekorları kırıldığı bir dönemde bazı tedarik şirketlerinin, piyasamızın yapısını bozacak alış teklifleri yaptığını tespit ettik. Piyasa doğrularına göre hareket etmeyen şirketlerin EPDK'nın yaptırımları ile karşılaşması kaçınılmazdır" dedi.

Haber Merkezi DHA
EPDK Başkanı Yılmaz: Yaptırımlarla karşılaşmaları kaçınılmaz
EPDK, elektrik piyasasında karşılığı olmayan alış tekliflerine yönelik inceleme başlattı.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik arzında herhangi bir sorun yaşanmaması için kamu-özel sektör iş birliğinde büyük gayret gösterilirken, elektrik ticareti de takip ediliyor. Özellikle son günlerde bazı elektrik tedarik şirketlerinin, taleplerinden daha fazla tüketiciye yansımayan sadece elektrik ticaret piyasası içinde karşılığı olan alış teklifi verdiği tespit edildi. Konu ile ilgili harekete geçen ve inceleme başlatan EPDK, bütün tedarik şirketlerini uyardı.

Şirketlere gönderilen uyarı yazısında, "Kabul edilebilir tüketim tahmininden daha fazla alış teklifi yapılması gereksiz bir alış miktarı artışına neden olmaktadır. Fiziki piyasada karşılığı olmayan, gerçekte tüketilmeyen bu alışlar piyasa yapısı içinde paydaşlarda farklı algılara neden olmakta, ticari kararları etkilemektedir" denildi.

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'ELEKTRİK TİCARETİNİN DOĞASINA AYKIRI'

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da tüketim rekorlarının kırıldığı dönemde bazı tedarik şirketlerinin, elektrik piyasasının rekabetçi yapısını bozacak alış teklifleri yaptığını tespit ettiklerini ve vakit kaybetmeden şirket bazlı saatlik teklifler üzerinde inceleme başlattıklarını açıkladı. Yılmaz, "Doğru olmayan ve manipülasyona da sebep olabilecek alış teklifleri elektrik ticaretinin doğasına aykırıdır. Sadece piyasayı, rekabeti olumsuz etkilemekle kalmaz; paydaşların güvenini ve itibarını da zedeler. Piyasa doğrularına göre hareket etmeyen şirketlerin ise EPDK'nın yaptırımları ile karşılaşması kaçınılmazdır" dedi.

Öte yandan EPDK tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu tip alış teklifleri yaptığı tespit edilen tedarik şirketlerine idari para cezası ya da oluşacak zararın ilgili şirketlere ödetilmesi gibi yaptırımlar uygulanabilecek.


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