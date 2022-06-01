Ekonomi EPDK haziran ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK haziran ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi.

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Haber Merkezi AA
EPDK haziran ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.

  • İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak belirlendi.

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