Ekonomi EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını mercek altına aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını mercek altına aldı

EPDK, 1 Ocak'tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine aralık faturalarını mercek altına aldı.

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Haber Merkezi AA
EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını mercek altına aldı
EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını mercek altına aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kuruma iletilen şikayetler üzerine aralık ayına ait faturaları mercek altına aldıklarını açıkladı.

FATURALAR MERCEK ALTINDA

Yılmaz, perakende satış şirketlerinin ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Perakende şirketleri, örneğin, aralık ayı içinde ne kadar gün varsa tüketimi ona göre oranlayarak eski fiyatlar üzerinden, ocak ayı içinde ne kadar gün varsa da yine tüketimi ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden hesaplama yapmak zorunda. Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır." diye konuştu.

Tarife geçiş zamanlarında faturada görülen tüketime esas birim bedellerin EPDK tarafından yayımlanan tarifelerle uyumlu görülmediği durumlar oluşabileceğini ancak bu durumun nihai hesaplamaya kesinlikle etki etmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

TEREDDÜT VARSA HESAPLAMA MODÜLÜ KULLANILABİLİR

"1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifelerin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz."

Yılmaz, faturanın tanzim edildiği tarihin tutarı etkilemediğine ve tüketimin hangi tarihte yapıldığının belirleyici olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz." dedi.

Elektrik faturaları ile ilgili flaş karar: Devlet desteği artırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen destek miktarı arttı. Hanedeki birey sayısına göre verilen ve üst limiti 137,33 lira olan destek tutarı 206 liraya çıkarıldı.
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TRT Haber'in haberine göre; Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyor olmak gerekiyor.<br><br>
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Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.<br><br>
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Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor.
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Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.
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Elektrik Tüketim Desteğinden faydalananlara, geçtiğimiz yıl, 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.<br><br>
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Elektrik fatura desteği, dar gelirli ve ekonomik durumu nedeniyle faturalarını ödemekte zorluk çeken hanelere aile bazında verilmektedir.
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Bu çerçevede hane içi geliri kişi başına asgari ücretin 4'te 1'inden az olan (2022 yılı için 1.062,50-TL) aileler, fatura desteğinden yararlanabileceklerdir.
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Fatura desteği, ailedeki birey sayısına ve elektrik tüketim miktarına göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte faturanın %25'i ila yarısına kadar değişen tutarlarda devlet desteği sunulmaktadır.
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Kısacası Devlet, elektrik faturalarının yarısına kadar karşılayabilmektedir.
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Elektrik fatura desteği için başvurular ikamet edilen il-ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) gerçekleştirilmekte, başvurular incelendikten sonra kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.
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Başvurusu olumlu sonuçlanan ve elektrik faturalarında destek imkanına kavuşan vatandaşlar, PTT üzerinden faturalarını ödemeye gittiklerinde Devletin karşıladığı tutar otomatik olarak düşürülerek daha az tutarda ödeme yapmaları sağlanmaktadır.
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Elektrik faturaları ile ilgili flaş karar: Devlet desteği artırıldı
Geçen yıl hanedeki birey sayısına göre 137,33 lira olan elektrik tüketim desteğinin üst limit tutarı, yeni yılda 206 liraya çıkarıldı. Cihaza bağımlı kronik hastalara da elektrik tüketimine göre 200 liraya kadar destek verilecek. Öte yandan elektrik tüketiminde kademeli sisteme geçildi. Kademeli elektrik faturası sistemi, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle hayata geçti. Buna göre belirli bir kilovat altında tüketim sergileyen tüketiciler ile üzerinde tüketim gerçekleştiren tüketiciler arasında çarpan değeri farklı olacak. Peki, kademeli elektrik faturası nedir, nasıl hesaplanıyor? İşte elektrikte yeni dönem ile ilgili merak edilen tüm detaylar...


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