Ekonomi EPDKdan 400 bin TLlik halı iddiasına yalanlama Gerçek dışı ve yıpratmaya yönelik bir haber
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK'dan '400 bin TL'lik halı' iddiasına yalanlama: Gerçek dışı ve yıpratmaya yönelik bir haber

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan bir gazetede yayımlanan ''400 bin TL'lik halı'' iddialarına yönelik açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada iddiaların gerçek dışı ve yıpratmaya yönelik olduğuna vurgu yapılırken, yapılan alımların ise yasal mevzuata uygun şeffaf bir şekilde yapıldığına dikkat çekildi.

Haber Merkezi AA
EPDKdan 400 bin TLlik halı iddiasına yalanlama: Gerçek dışı ve yıpratmaya yönelik bir haber
Foto/arşiv: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Aralık 2019'da taşındığı binanın ihtiyaçlarına yönelik tüm alımların yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

EPDK'den, dün bir gazetede çıkan habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'AKP'li vekil odasına 400 bin liralık halı aldı' başlığıyla gerçek dışı ve kurumumuzu yıpratmaya yönelik bir haber çıkmıştır. EPDK, 2019 yılının aralık ayında yeni hizmet binasına taşınmış ve o tarihten bu yana bina ihtiyaçlarına yönelik bütün alımlarını yasal mevzuata uygun, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde gerçekleştirmektedir. Yine binamız için gerekli olan temsil odaları dahil iç mekanlar ve ihtiyaç duyulan bütün alanlarda kullanılmak üzere halı alımı için ihaleye çıkılmış ve pazarlık usulü ile yapılan ihale sonucu 52 adet halı alınmıştır. Kurumumuzun ihtiyaç duyulan alanlarında kullanılan 52 adet halının sadece bir kurul üyemizin ya da herhangi bir makam odası için alındığı algısına yol açan haberlerin gerçek dışı ve maksatlı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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