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Ekonomi EPDKdan patron kurtarma zammı haberine yalanlama Faturalara bedel yansıtılması söz konusu değil
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK'dan 'patron kurtarma zammı' haberine yalanlama: Faturalara bedel yansıtılması söz konusu değil

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'dan (EPDK) “elektriğe patron kurtarma zammı” haberlerine ilişkin açıklama geldi. EPDK, elektrik şirketlerine herhangi bir yardımın söz konusu olmadığını, tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiasının da gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
EPDKdan patron kurtarma zammı haberine yalanlama: Faturalara bedel yansıtılması söz konusu değil
Arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yaptığı kamuoyu açıklamasında, dün bir gazetede yer alan

'elektriğe patron kurtarma zammı' başlıklı haberdeki"elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılacağı" iddialarına cevap verdi.

Elektrik şirketlerine herhangi bir yardım yapılmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Üç yıldır uygulanıyor

"Tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kapasite mekanizması, yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir.

Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir. Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir."

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