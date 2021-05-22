Ekonomi Erciyes Üniversitesi 31 öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Erciyes Üniversitesi 31 öğretim üyesi alıyor

Erciyes Üniversitesi, 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 21 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erciyes Üniversitesi 31 öğretim üyesi alıyor
Erciyes Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.

Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erecek.

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