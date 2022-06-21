Ekonomi Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
BASIN İLAN

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nden teknoloji transfer ilanı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, patent süreci devam eden fikri ürünü, öncelikle yerli, milli, katma değeri yüksek ve ihracat potansiyeli olan stratejik ürünler elde edilmesi adına ilgili kurum, kuruluş veya firmalara inhisari lisanslama yolu ile transfer edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
​Erciyes Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; sodyum (lityum, potasyum) iyon pillerde katot aktif madde olarak kullanılan metal katkılı yeni nikel, demir ve mangan içeren tabakalı sodyum (lityum, potasyum) metal oksitlerin yeni bir metotla sentez edilmesi ve sentezlenen bu metal oksitlerin şarj edilebilir pillerde ve süperkapasitör elektrotlarda katot aktif madde olarak kullanılmasıyla ilgili buluşun transferi için son başvuru tarihi 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 12.00 olarak açıklandı.

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