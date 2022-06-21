Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nden teknoloji transfer ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; sodyum (lityum, potasyum) iyon pillerde katot aktif madde olarak kullanılan metal katkılı yeni nikel, demir ve mangan içeren tabakalı sodyum (lityum, potasyum) metal oksitlerin yeni bir metotla sentez edilmesi ve sentezlenen bu metal oksitlerin şarj edilebilir pillerde ve süperkapasitör elektrotlarda katot aktif madde olarak kullanılmasıyla ilgili buluşun transferi için son başvuru tarihi 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 12.00 olarak açıklandı.

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