Ekonomi Erdoğan Petrol aramayı durdurmayacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan: Petrol aramayı durdurmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız" diyerek, "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altındağ'da konuştu.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altındağ'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkında düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ankara’mızın manevi muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretleri, Şeyh Taceddin Hazretleri, Şeyh İzzettin Hazretleri, Melike Hatun gibi gönül insanları Altındağ’da yatıyor.

Örnek hayatlarıyla, Ankara’ya İslam mührünü vuran hak âşıklarını rahmetle yâd ediyorum.

Eski Türkiye heveslilerinin özellikle saldırdığı 2009'da Altındağ yüzde 57,3 ile 'Milli İrade' dedi. 16 Nisan halk oylamasında Altındağ yüzde 63,3 ile kalıcı istikrar dedi, büyük güçlü Türkiye dedi.

Sizler güçlü duruşunuzla sadece Altındağ ve Ankara'nın gelişmesine katkıda bulunmadınız, aynı zamanda Türkiye'nin 17 senesinde eğitimde, sağlıkta, ekonomide yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz.

Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim etsin. İnşallah 31 Mart akşamında bu başarıların yenisini ekleyeceğiz.

31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır.

CHP yıkmanın ysaklamanın peşinde

Biz ihya etmenin,inşa etmenin, yeni eserler, yeni projelerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, CHP yıkmanın ysaklamanın peşinde."

Doğu Akdeniz

Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız.

Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır."

REKLAM

Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz.

14 Mart'ta hizmete açılacak

Bilkent ve Etlik şehir hastanelerini 14 Mart'ta hizmete açacaklarını bildirdi."

Sahibinden.com'dan satış haberlerine yalanlama
EKONOMİ
Sahibinden.com'dan satış haberlerine yalanlama

Oyak Renault'nun 6 milyonuncu motor gururu
EKONOMİ
Oyak Renault'nun 6 milyonuncu motor gururu

Giresun'da fındığın kilogramı 17 liraya yükseldi
EKONOMİ
Giresun'da fındığın kilogramı 17 liraya yükseldi

Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor
FOTOĞRAF 10
Title
Türkiye'de el dokuması halıcılıkta önde gelen merkezlerden Manisa'nın Demirci ilçesinde farklı bir eskitme tekniği uygulayan halıcılar, bunları normal el dokuması halılara göre iki kat fiyata satıyor.
Title
Demirci'de pek çok mahallede bulunan atölyelerde, yurt dışında gelen siparişlere göre farklı desen ve renklerde halılar dokunuyor. Halıların önemli kısmı, dokunduğu haliyle tezgahlardan indirilip ihraç edilirken, kalanı da kimi kimyasal kimi de geleneksel yöntemlerle eskitilerek yurt dışına pazarlanıyor.
Title
Doğal yöntemlerle eskitilerek ihraç edilecek el dokuması halılar, dokuma tezgahından alındıktan sonra üzerindeki yünler kırpılıp yıkanıyor, daha sonra ilçenin cadde ve sokaklarına seriliyor. Yaklaşık 15 gün cadde ve sokaklarda kalan halıların üzerinde araçlar ve vatandaşlar geçiyor. Halılar, ne kadar çok araba ve insan üzerinden geçerse o kadar fazla eskidiği için değer kazanıyor.
Title
Yoldaki eskitme işleminin ardından bir kez daha yün kırkımı yapılan halılar, 5 kez yıkanıp kurutulduktan sonra zarar gören yerleri onarılıp başta ABD ve pek çok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Kimi el dokuması halılar da kimyasal ürünler kullanılarak eskitiliyor.
Title
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Nurettin Kelem, ilçede yaklaşık 10 yıldır kimyasal yöntemlerle halı eskitildiğini, son 2 yıldır da doğal yöntemlerle eskitme işleminin yapıldığını söyledi. Doğal yöntemlerle eskitilen halının daha orijinal durduğunu dile getiren Kelem, 100 yılda eskiyen el halısı, bu yöntemle bir ayda aynı seviyeye geliyor. Görüntüsü daha doğal oluyor, eskimiş halı olarak satılıyor. Otantik yerlerde tercih ediliyor. ABD'ye ve pek çok Avrupa ülkesine daha katma değerli satılıyor. Normal maliyetinin en az iki katına alıcı bulabiliyor. dedi.
Title
İlçede 2 yıldır halı eskiten işletmeci Ali Sarı da yaklaşık 20 yıldır halı yıkamacılığı yaptığını, son 2 yıldır da gelen talep üzerine el dokuma halıları eskitmeye başladığını ifade etti.
Title
El dokuması halıları özel yöntemlerle bir ayda eskittiğini dile getiren Sarı, 15 gün yola serdikleri halıların sonra tıraşlandığını, 5 kez yıkandığını, parlatılmasından ve son işlemlerinden sonra İstanbul'a gönderildiğini anlattı. Yurt dışından el dokuma halılara yoğun ilgi olduğunu aktaran Sarı, Yabancıların 'Türk düğümü' dediği bir halı şekli var. Bunu başka bir ülke yapamıyor. Özellikle Türk düğümü halı istiyorlar. Osmanlı Devleti'nden bu yana gelen el halısı düşkünlüklerinden dolayı bu halıları iyi takip ediyorlar. diye konuştu.
Title
Sarı, Demirci'de yılda ortalama 15 bin metrekare el halısı dokunduğunu belirterek, İlçede benden başka halı eskiten yok. Biz de metrekaresine ve dokunuş şekline göre yılda ortalama 2 ila 5 bin metrekare arasında halı eskitiyoruz. Biz direkt yurt dışına ihraç etmiyoruz, ihracatçılara veriyoruz ama metrekaresinin 500 ila bin dolar civarından alınıp satıldığını duyuyoruz. ifadelerini kullandı.
Title
İlçe sakinlerinden Mustafa Yavuzel de doğal yöntemle halı eskitmenin ilçenin alternatif geçim kaynağı olduğunu kaydetti. Yavuzel, Şehrimizin sokaklarında yere serilen halıları görüyoruz, ilk başlarda neden halıların yere serildiğini merak ediyorduk ama sonradan öğrendik. Biz de bunların üzerinden araçlarımızla geçiyoruz, eskimesine yardımcı oluyoruz, değerlerine değer katıyoruz. dedi.
Title
.
Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor
Türkiye'de el dokuması halı merkezlerinin başında gelen Manisa'nın Demirci ilçesinde farklı bir eskitme tekniği uygulayan halıcılar, yollara serdikleri halıların üzerinden araçların ve vatandaşların geçmesini istiyor. Cadde ve sokaklara iki hafta boyunca serilen halılar, ne kadar çok araba ve insan üzerinden geçerse o kadar fazla eskidiği için değer kazanıyor, diğer el dokuması halılara göre iki kat fazla fiyata satılıyor.
YORUM YAP


/**/
Bu işi zaferle noktalayacağız

Bu işi zaferle noktalayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu.
Müebbeti istendi

Müebbeti istendi

Osman Kavala hakkındaki iddianame tamamlandı.
Proje üzerinden polisi ezdirmem

Proje üzerinden polisi ezdirmem

Soylu: Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz.
5 TL'ninaltı görülebilir

5 TL'ninaltı görülebilir

​Dolar kuru için dikkat çeken tahmin.
65 eveacil tahliye

65 eveacil tahliye

Bakan görür görmez talimatı verdi.
Satış yok

Satış yok

​Sahibinden.com'dan iddialara yalanlama.
Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

​Bir binada yaşanan patlamanın nedeni araştırılıyor.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.

Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Bahçeli'den, İyi Parti'den aday olamayan Kocamaz'a davet.
Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

​Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu.
Görevden alındı

Görevden alındı

​TCDD Genel Müdürlüğü'ne vekaleten yardımcısı atandı.
Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

​Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis ve para cezası.

Mısır 9 genci idam etti

Mısır 9 genci idam etti

​Sisi rejimi, Uluslararası Af Örgütü'nü hiçe saydı.
TÜSİAD'a İtalyan başkan

TÜSİAD'a İtalyan başkan

Tek aday Simone Kaslowski yeni başkan seçildi.
Askere sosyal medya yasağı

Askere sosyal medya yasağı

Gerekçe: Askeri personel terör örgütlerinin özel ilgi alanındadır.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.