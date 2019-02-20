Erdoğan: Petrol aramayı durdurmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız" diyerek, "Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkında düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Ankara’mızın manevi muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretleri, Şeyh Taceddin Hazretleri, Şeyh İzzettin Hazretleri, Melike Hatun gibi gönül insanları Altındağ’da yatıyor.
Örnek hayatlarıyla, Ankara’ya İslam mührünü vuran hak âşıklarını rahmetle yâd ediyorum.
Eski Türkiye heveslilerinin özellikle saldırdığı 2009'da Altındağ yüzde 57,3 ile 'Milli İrade' dedi. 16 Nisan halk oylamasında Altındağ yüzde 63,3 ile kalıcı istikrar dedi, büyük güçlü Türkiye dedi.
Sizler güçlü duruşunuzla sadece Altındağ ve Ankara'nın gelişmesine katkıda bulunmadınız, aynı zamanda Türkiye'nin 17 senesinde eğitimde, sağlıkta, ekonomide yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz.
Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim etsin. İnşallah 31 Mart akşamında bu başarıların yenisini ekleyeceğiz.
31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır.
CHP yıkmanın ysaklamanın peşinde
Biz ihya etmenin,inşa etmenin, yeni eserler, yeni projelerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, CHP yıkmanın ysaklamanın peşinde."
Doğu Akdeniz
Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız.
Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır."
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Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz.
14 Mart'ta hizmete açılacak
Bilkent ve Etlik şehir hastanelerini 14 Mart'ta hizmete açacaklarını bildirdi."