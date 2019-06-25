Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Erdoğan imzaladı 4 il için kesin koruma kararı
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Erdoğan imzaladı: 4 il için kesin koruma kararı

İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Koruma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Koruma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

KESİN KORUNACAK ALANLAR

Buna göre, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumeli Feneri mahallesi sınırları içerisinde bulunan Marmaracık Tabiat Parkı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Marmaracık Tabiat Parkı

  • Ayrıca, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanların, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Karpuzbaşı Şelaleleri

Öte yandan, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Karpuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alanı kapsamına giren alan ile Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı Doğal Sit Alanı

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