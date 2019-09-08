Erdoğan: Müttefikimiz terör örgütü için güvenli bölge istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.
Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Suriye sınırını büyük ölçüde güvenlik altına aldık. Bizim için asıl sorunlu bölge Fırat'ın doğusudur.
Bizim istediklerimizle onların kafasındakilerin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz."
Eylül ayı sonuna kadar bakacağız
"Bu iş 3-5 helikopter 5-6 araç ile devriye atacak bir iş değildir. Eylül ayı sonuna kadar bakacağız, eğer istediklerimiz olmaz ise kendimiz güvenli bölgeyi kuracağız."
S-400'ler nisanda geliyor
Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş oluyor. Bu şunu gösteriyor. Türkiye artık yol geçen hanı değil.