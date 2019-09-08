Ekonomi Erdoğan Müttefikimiz terör örgütü için güvenli bölge istiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan: Müttefikimiz terör örgütü için güvenli bölge istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye sınırını büyük ölçüde güvenlik altına aldık. Bizim için asıl sorunlu bölge Fırat'ın doğusudur. Bizim istediklerimizle onların kafasındakilerin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz. Müttefikimiz terör örgütü için güvenli bölge istiyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Suriye sınırını büyük ölçüde güvenlik altına aldık. Bizim için asıl sorunlu bölge Fırat'ın doğusudur.

Bizim istediklerimizle onların kafasındakilerin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz."

Eylül ayı sonuna kadar bakacağız

"Bu iş 3-5 helikopter 5-6 araç ile devriye atacak bir iş değildir. Eylül ayı sonuna kadar bakacağız, eğer istediklerimiz olmaz ise kendimiz güvenli bölgeyi kuracağız."

S-400'ler nisanda geliyor

Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş oluyor. Bu şunu gösteriyor. Türkiye artık yol geçen hanı değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar iki yüzlü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar iki yüzlü

Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Gassal dediler, Cumhurbaşkanı çıktı
OYNAT 01:35
Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Gassal dediler, Cumhurbaşkanı çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması kapsamında katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İmam Hatip'te bize bazı hocalarımız şunu derdi: 'Ya siz ölü yıkayıcısı mı olacaksınız?' Bunu bize dediler. bizim onurumuzla bu şekilde oynamaya çalıştılar. Ama ne oldu? Onların gassal diye düşündüklerinden Cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı.' Erdoğan'ın bu sözleri salonda uzun süre ayakta alkışlandı.


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