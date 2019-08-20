Ekonomi Erdoğan talimat verdi 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan talimat verdi: Selzede esnafa 100 bin TL kredi desteği

Erdoğan talimat verdi: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'daki aşırı yağış sonrası Eminönü esnafı ciddi zarar görmüştü. (Foto: DHA)
İstanbul'daki aşırı yağış sonrası Eminönü esnafı ciddi zarar görmüştü. (Foto: DHA)

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'daki aşırı yağışlar sonrasında ciddi zarar gören Eminönü esnafına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceği belirtti.
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