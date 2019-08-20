Erdoğan talimat verdi: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'daki aşırı yağışlar sonrasında ciddi zarar gören Eminönü esnafına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceği belirtti.