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Ekonomi Eriğin kilosu bin liradan 50 liraya kadar düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eriğin kilosu bin liradan 50 liraya kadar düştü

Antalya'da turfanda erik yetiştiren Cengiz Avcı, ilk ürünlerin kilosunun 800 ila bin liradan satıldığını, rekoltenin artmasıyla şu an eriğin kilosunu 50 liradan sattıklarını ay sonunda ise 20 liraya kadar düşeceğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Eriğin kilosu bin liradan 50 liraya kadar düştü
Cengiz Avcı, rekoltenin artmasıyla birlikte şu an eriğin kilosunu 50 liradan sattıklarını, ay sonunda ise 20 liradan alıcı bulacağını belirtti.

Kepez ilçesinde 1500 metrekarede 200 ağaçla turfanda erik yetiştiren Cengiz Avcı, ocak ayında erik ağaçlarının çiçeklendiğini, şubatta ise ilk ürünleri topladıklarını anlattı.

Erikleri fındık boyutuna geldiğinde hasat ettiklerini aktaran Avcı, en çok aşeren anne adayları için ürünleri paket şeklinde gönderdiklerini ve yurtdışına ihracata başladıklarını söyledi.

Muğla'da tezgahlarda kilosu 100 liradan satılan erik, bir saatte tükendi
GÜNDEM
Muğla'da tezgahlarda kilosu 100 liradan satılan erik, bir saatte tükendi

DHA

İlk ürünlerin kilosu 800 ila bin liradan satıldı

İlk ürünlerin kilosunu 800-1000 liradan sattıklarını belirten Cengiz Avcı, rekoltenin artmasıyla birlikte şu an eriğin kilosunu 50 liradan sattıklarını, ay sonunda ise 20 liradan alıcı bulacağını belirtti.

Ay sonunda 20 liraya kadar düşecek

Yılın ilk eriğini şubat ayında çıkardıklarını anlatan Cengiz Avcı, ilk etapta çıkan 70-80 kilo eriği aşeren annelere ve iç piyasaya 100 gramlık paketlerde 80 ya da 100 liraya sattıklarını anlattı. Avcı, “Tonajımız arttı. Yurt dışı ise kilosu 250 liraya kadar düşünce almaya başladı. Kilogramı 50 liraya kadar düştü ama nisan ayı sonunda 30-20 liraya kadar düşer" dedi.

DHA

İlk ürünler Avrupa'ya aşeren anne adaylarına gitti

İhracatçı Harun Oran, erik ihracatına şubat ayında başladıklarını anlattı. İlk ürün olarak 20-30 kiloyu uçakla aşeren anne adaylarına gönderdiklerini belirten Oran, "İlk dönem çok pahalıydı. Sonra 250 liraya düştü. Ürünleri tırlarla göndermeye başladık. Tonajımız da arttı. Avrupa'ya 250 liradan 15-20 ton civarında erik sattık. Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya gibi ülkelere gönderdik" diye konuştu.

Tezgahlarda kilosu 100 liradan satıldı: Bir saatte tükendi
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Şubat ayı sonlarında Mersin, Eskişehir ve İzmir'de kilosu 300 ile 800 lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlarda yer alan turfanda erik, fiyatı düşmeye başlayınca Muğla'nın Marmaris ilçesine de geldi.
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Marmaris'teki manavda, İzmir'den getirilerek, kilosu 100 liradan satılan can eriği, 1 saatte tükendi. Daha çok aşeren hamilelerin ilgi gösterdiği turfanda eriği, fiyatı nedeniyle çoğu kişi, gram ile satın aldı.
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İlk hasat yapıldığında çok pahalı olduğu için eriği getiremediklerini söyleyen manav Elif Yüzügüldü, Şu an fiyatı biraz olsun düştü. Biz de 20 kilogram kadar getirttik. İzmir'den getirttiğimiz can eriğini kilosu 100 liradan satıyoruz. Herkes dört gözle bekliyormuş. Aşeren hamileler ve canı çekenler fiyatını önemsemeden aldı. İstek olunca sipariş verdik, 20 kilogram daha getireceğiz dedi.
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Tezgahta can eriği seçerek, poşete dolduran müşteri, Görünce canım çekti. Kilosu 100 liraymış diye konuştu.
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Nur Bahar Kılıç ise, Yeğenim hamile, aşerdiği için erik alıyorum. Fiyatı büyükşehirlere göre çok uygun. Tezgahta görünce aldım dedi.
Tezgahlarda kilosu 100 liradan satıldı: Bir saatte tükendi
Muğla Marmaris'te kilosu 100 liradan tezgahlarda satışa sunulan turfanda erik, 1 saatte tükendi. Daha çok aşeren hamilelerin ilgi gösterdiği turfanda eriği, fiyatı nedeniyle çoğu kişi, gram ile satın alıyor.


Arazideki erikler daha yetişmedi

Rekoltenin artmasıyla fiyatların düştüğünü aktaran Harun Oran, "Fiyatların düşmesinden memnun kaldık. Kilosu 50 liraya kadar düştü. Erik fiyatları daha da düşecek. Müşteriler 'Eriğin fiyatı neden düşmüyor' diye şikayet ediyordu. Hava şartları nedeniyle erik ağaçları çiçek açmadı, büyümedi, meyve veremedi. Hala geç kalmış durumda. Geçen sene nisan ayının başında açık arazi eriğin ihracına başlamıştım. Şu an hala serada yetişen eriği alıyoruz. İlerleyen günlerde fiyatlar gerileyecek" ifadelerini kullandı.

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