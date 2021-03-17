Ekonomi Erkek ve kadın Koruma ve Güvenlik görevlileri alınacak
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Erkek ve kadın Koruma ve Güvenlik görevlileri alınacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, erkek ve kadın Koruma ve Güvenlik görevlileri alacağını duyurdu. Alımların son başvuru tarihi 2 Nisan'da olacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, erkek ve kadın olmak üzere alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak için aranan özel/genel şartlarla, başvuru yeri, şekli ve zamanı ile ilgili diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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