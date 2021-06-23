Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Hatay Dörtyolda Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, cuma günü Hatay'da Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin açılışını gerçekleştireceklerini belirterek, "Ertuğrul Gazi ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemimiz olacak. Gemimiz 110 milyon metreküp doğalgaz depolama kapasitesiyle tek başına Hatay ve Osmaniye'nin bir yıllık konut ihtiyacını karşılayabilecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış töreni ne zaman? - Hatay haberleri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen 'Enerji ve Maden Şurası'na katıldı. Bakan Dönmez, son 10 yılda madencilik sektörünün gayri safi yurt içi hasılaya sağladığı katkının 4 kat artışla yaklaşık 11-12 milyar TL'den 46,7 milyar TL'ye yükseldiğini söyledi.

2020'de pandemi nedeniyle birçok sektörün büyük oranlarda daralma yaşadığını belirten Dönmez, şunları söyledi:

  • "Madencilik Kovid-19 salgınından en az etkilenen sektörlerden biri oldu. 2019'a göre maden ihracatımız, 2020 yılında yüzde 1 gerileyerek 4,27 milyar dolar oldu. Yine de bu yüzde 1'lik düşüşe rağmen, toplam ihracatımız içerisinde madenciliğin payı bir önceki yıla göre yüzde 2,39'dan yüzde 2,52'ye yükseldi. Dönemin şartlarını düşündüğümüzde sektörün bu tür zorlu durumlar karşısında bile gücünü koruyabildiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız ise 2,3 milyar oldu. Madencilik sektörümüzün toplam ihracatımız içerisindeki payı ise yüzde 2,5. Ancak toplam ihracatımızın yüzde 75'ini sağlayan 6 temel sektöre girdi sağlıyor. Madencilikte kaynak ve teknoloji odaklı bir iş süreci izliyoruz. Sektörümüzün gelişimi için sektör temsilcilerimizle yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz. Kamu olarak gereken her türlü desteği vereceğiz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız
EKONOMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Nasıl bulduysak öyle çıkaracağız

"TÜRK BAYRAĞINA SAHİP FSRU GEMİMİZ OLACAK"

Bakan Dönmez, 'enerjide arz güvenliği, enerji teknolojilerinde yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalar' diyerek Milli Enerji ve Maden Politikasının ana hatlarını çizdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Bu kapsamda önce doğalgazda kaynak çeşitliliğimizi LNG ve FSRU projelerimizle destekleyerek artırdık. Böylece, doğalgaz arz güvenliğimizi teminat altına alarak eski Türkiye'nin kronikleşen 'vanalar kapanacak mı?' sorununu tarihin tozlu sayfalarına hapsettik. Bu amaçla ülkemize kazandırdığımız Ertuğrul Gazi FSRU gemimiz gibi vizyon gerektiren adımlarla da bu güveni daha fazla perçinledik. Ertuğrul Gazi'yle ilgili olarak bir parantez açmak istiyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz. Gemimiz bu yılın nisan ayında Hatay'a demir atmıştı. Ertuğrul Gazi'nin yerinde daha önce BOTAŞ'a ait başka bir kiralık FSRU gemisi vardı. Şimdi onu göndereceğiz. Ertuğrul Gazi ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemimiz olacak. Gemimiz 110 milyon metreküp doğal gaz depolama kapasitesiyle tek başına Hatay ve Osmaniye'nin bir yıllık konut ihtiyacını karşılayabilecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

"REKOR KIRDIK"

Bakan Dönmez, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin geleceğine damga vuracağını belirterek, "2021'de yenilenebilir enerjide birçok rekor da kırmayı başardık. 2021'in ilk beş ayında devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 96,8'i yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Mayıs ayında ise güneşimiz çok daha enerjik parladı. Mayısta güneş enerjisinden 1468 GWh elektrik üreterek aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık. Yine aynı dönemde, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 5,8'e yükselerek aylık bazda en yüksek orana ulaştı. Başka bir ifadeyle mayısta güneşimiz rekorlarla parladı" ifadesini kullandı.

Güneş enerjisinde dev atılım: Avrupa'nın en büyüğü olacak
EKONOMİ
Güneş enerjisinde dev atılım: Avrupa'nın en büyüğü olacak
Abone Ol Google News
70 hastalığa şifa oluyor

70 hastalığa şifa oluyor

​Bingöl'de üreticilerin tatlı telaşı başladı.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunacak.
Can Ataklının Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHPden alınan 40 milyon lira buhar oldu

​Rus turist tamam sıra İngiliz'de.

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.

Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi: Aşı için hazırlanan kamu spotunda yer aldı
Hayat

Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi: Aşı için hazırlanan kamu spotunda yer aldı

Sağlık Bakanlığı'nın aşı için hazırladığı kamu spotunda usta oyuncu Şener Şen ve oyuncu Ezgi Mola yer aldı. Şen videoda, "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.
Milli İHA'lar yerli uydu terminalleriyle uçuyor
Ekonomi

Milli İHA'lar yerli uydu terminalleriyle uçuyor

CTech tarafından üretilen uydu terminalleri Anka-S ve Aksungur'a entegre edildi. 5 hava aracıyla testler dahil 500 saatlik uçuş süresine ulaşıldı, yeni araçlara entegrasyon çalışmaları devam ediyor. CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, "Bu sistemlerin ilk defa yerlileştirilerek hizmete girmesinin oldukça önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Zira bugüne kadar bu terminaller yurt dışından temin ediliyordu. Bu tür kritik alt sistemlerin yurt dışı bağımlı olması hem platformun operasyonel bağımsızlığına hem de ihracatına önemli kısıtlamalar getirebiliyor" dedi.
ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması: Rakam verip duyurdu
Gündem

ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması: Rakam verip duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine (YDT) 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.