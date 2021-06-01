Ekonomi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik personel alım ilanı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik personel alım ilanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, akademik personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 31 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvuru süresi 31 Mayıs ila 14 Haziran arasında yapılacaktır.

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