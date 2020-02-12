Erzurum öne çıktı sıra Trabzon’da

Akıllı aramalarda geçen dönem yurt içinde Kars, yurt dışında ise Paris destinasyonlarının öne çıktığı bilgisini paylaşan Erol, bu yıl yurt içinde Erzurum'un öne çıktığını bildirdi. Çağlar Erol, son dönemde Trabzon’a ilginin arttığına dikkati çekti. Erol, 2028 yılında dünyanın en büyük 5 seyahat sitesinden biri olmayı hedeflediklerini aktardı. Yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ve önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar yapmaya hazırlandıklarını anlatan Erol, sene sonuna kadar tren bilet satışları için de düğmeye basacaklarını kaydetti. Bu yıl otel ve otobüs kategorilerinde 10 kat büyüme, uçak bileti tarafında ise 7,5 milyon adetin üzerinde bir satış beklediklerini söyleyen Erol ayrıca, beş farklı dilde hizmet veren global markaları Wingie ile var oldukları pazarlarda ise gelecek yıl yüzde 400 büyüme planladıklarını bildirdi.

EKONOMİ İşi garantiye almak istiyorlar