Ekonomi Erzurum öne çıktı sıra Trabzonda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erzurum öne çıktı sıra Trabzon’da

Uçak ve otobüs bileti satışından otel rezervasyonu ve araç kiralamaya kadar birçok farklı yelpazede, seyahat sektöründe faaliyet gösteren Enuygun.com’un CEO’su Çağlar Erol, turizm sektörüne ilişkin olarak; 2020'nin başlangıç ayının geçen yıla göre çok olumlu geçtiğinin altını çizerek, “Bu yıl sonu için turizm gelirlerinde 40 milyar doları aşkın bir gelir bekleniyor, bizim gözlemlerimiz de bunu destekler nitelikte” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağlar Erol
Çağlar Erol

Akıllı aramalarda geçen dönem yurt içinde Kars, yurt dışında ise Paris destinasyonlarının öne çıktığı bilgisini paylaşan Erol, bu yıl yurt içinde Erzurum'un öne çıktığını bildirdi. Çağlar Erol, son dönemde Trabzon’a ilginin arttığına dikkati çekti. Erol, 2028 yılında dünyanın en büyük 5 seyahat sitesinden biri olmayı hedeflediklerini aktardı. Yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ve önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar yapmaya hazırlandıklarını anlatan Erol, sene sonuna kadar tren bilet satışları için de düğmeye basacaklarını kaydetti. Bu yıl otel ve otobüs kategorilerinde 10 kat büyüme, uçak bileti tarafında ise 7,5 milyon adetin üzerinde bir satış beklediklerini söyleyen Erol ayrıca, beş farklı dilde hizmet veren global markaları Wingie ile var oldukları pazarlarda ise gelecek yıl yüzde 400 büyüme planladıklarını bildirdi.

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