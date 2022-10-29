Erzurum ve Erzincan'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; dükkan, büro gibi çatılı taşınmazlar için kiralama süresi sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2023; tarla, arsa, bahçe gibi çatısız taşınmazlar için ise sözleşme tarihinden itibaren 31.10.2023 tarihine kadar olacak.

İhale 31 Ekim 2022 tarihinde Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak. İhaleye ait Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi, mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisi'nden temin edilip incelenebileceği gibi www.vgm.gov.tr internet adresinde de incelenebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız