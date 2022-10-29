Ekonomi Erzurum ve Erzincanda Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
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Erzurum ve Erzincan'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve Erzincan'da bulunan 30 Vakıf taşınmazını, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (c) fıkrası ve 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurum ve Erzincanda Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Foto: Erzincan.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; dükkan, büro gibi çatılı taşınmazlar için kiralama süresi sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2023; tarla, arsa, bahçe gibi çatısız taşınmazlar için ise sözleşme tarihinden itibaren 31.10.2023 tarihine kadar olacak.

İhale 31 Ekim 2022 tarihinde Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak. İhaleye ait Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi, mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisi'nden temin edilip incelenebileceği gibi www.vgm.gov.tr internet adresinde de incelenebilir.

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