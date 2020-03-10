Erzurum'daki tekstilkente koronavirüs engeli: Çin'den gönderilmeyince bir fabrika boş kaldı

Erzurum 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan tekstilkent tamamlandı. Valilik, 4 ayrı fabrikayı ihaleyle iki ayrı tekstil firmasına kiraladı. Ocak ayı itibariyle fabrikaları teslim alan firmalar, personel alımı yaparak üretime başladı. 2 bin kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiği şu ana kadar yaklaşık 350 kişinin çalıştırıldığı tekstilkenti gezen Vali Okay Memiş, yöneticilerden bilgi aldı.

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Çin'den ithal edilen makinelerin gecikmesi sebebiyle üretim başlayamadı.

Çalışanlarla da görüşen Vali Okay Memiş, Erzurum'da konuşulan tekstilkent projesini bir yılda hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye'nin en büyük firmalarının işe başladığını belirten Vali Memiş, "Bizim amacımız istihdam yaratmaktı. Devlet olarak fabrikaları yapıp sanayiciye, girişimciye diyoruz ki para üretimde kullanılmak üzere sizde kalsın. Siz fabrikaya, binaya, altyapı kanalizasyon, elektrik, doğalgaza para harcamayın. Parayı inovasyonda, girişimcilik işlerinde kullanın. Biz bu fabrikaları çok uygun fiyata kiraya verdik ve işletmeye başladılar" diye konuştu.

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Vali Memiş, gezisi sonrası fabrika yöneticisinden mayıs ayına kadar çalışmaları hızlandırma talimatı verdi.

Koronavisrüsten dolayı makineler gecikti

Üretime başlayan fabrikada incelemesini tamamlayan Vali Memiş, ikinci fabrikayı gezdi. Yaklaşık 50 kişinin eğitime alındığı fabrikanın yöneticileriyle görüşen Vali Memiş, Çin'den ithal edilen makinelerin gecikmesi sebebiyle üretimin başlayamadığını kaydetti.

"Koronavirüs hikayesinden dolayı makineler gecikti" diyen Vali Memiş, Mayıs ayına kadar eğitim yapılacağını belirtti. Vali Memiş, "Üretimde biraz gecikme oldu. Çin'den gelecek olan makineler koronavirüsten dolayı gecikti. Koronavirüs, tüm dünyayı etkiledi. Bu fabrikalar çoktan üretime geçmişti" dedi.

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Vali Memiş, gezisi sonrası fabrika yöneticisinden mayıs ayına kadar çalışmaları hızlandırma talimatı verdi.