Ekonomi Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak
BASIN İLAN

Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi, 21 öğretim elemanı alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 13 Eylül'de resmi gazetede yayımlanacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacak.

Başvuru tarihleri 13 ila 27 Eylül arasında olacaktır.

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