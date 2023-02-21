Eskişehir'de tohumluk üretim hakkı satış ihalesi

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından nohut çeşitlerinin çeşit devri ve ıslahçı hakkı satışı; 2886-8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 C maddesince açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.
06:30 . 21/02/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihaleler, 7 Mart 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.
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