Esnaf dükkanlarının yüzde 69'u yıkıldı

Asrın felaketinden ağır yara alan 11 ildeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Depremden etkilenen illerde, en büyük zararı göre kesimlerden biri de binaların altında kümelenen iş yerleri oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yanı sıra esnaf ve sanatkârların çatı kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) de hasar tespit çalışması yürütüyor.





DÖRT İLDE YOĞUNLAŞIYOR

TESK’in hazırladığı ‘Deprem Hasar Formu’na yansıyan bildirimlere göre; depremin vurduğu illerdeki esnaf iş yerlerinin yüzde 50,49’u ya yıkıldı veya ağar hasar aldı. Geri kalan dükkânların ise yüzde 18,29’u orta hasarlı, yüzde 31,22’si ise az hasarlı. “Deprem Hasar Formu”na dolduran esnafın illere göre dağılımına bakıldığında en çok başvurunun Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’dan oldu.

İKİ YIL SÜRE İSTİYORUZ

Depremlerden olumsuz etkilenen esnafın zararlarını tespit edip, onların talepleri doğrultusunda projeler geliştirerek sorunlarının çözülmesi amacıyla "Deprem Bilgi Formu" oluşturduklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elde ettikleri verileri ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını açıkladı. Deprem bölgesinde esnaf ve sanatkârın, borç ertelemesinden çok hibe destekleriyle ayağa kaldırılabileceğini belirten Palandöken, “İnternet sitemiz üzerinden yayımladığımız bu forma gelen başvurulara göre esnafımızın en büyük isteği hibe desteği verilmesi ve mevcut borçların 2 yıl süreyle ertelenmesi yönünde” dedi.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma talebi

Esnaf ve sanatkârların şu anda iş yapamadığı için mevcut borçlarını ödemesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Palandöken, “İş yerleri yeniden faaliyete geçene kadar kredi ve kredi kartları başta olmak üzere esnafımızın Bağ-Kur ve SSK gibi mevcut borçları en az 2 yıl süre ile faizsiz ötelenmeli” çağrısı yaptı. Palandöken, deprem bölgesindeki esnafın emeklilik ve ilaç hakkı dahil tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerine imkan sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesini de talep etti.







