|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Esnaf dükkanlarının yüzde 69'u yıkıldı

Depremin vurduğu illerde, en büyük zararı gören kesimlerden biri de binaların altında kümelenen esnaf dükkanları oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun hazırladığı ‘Deprem Hasar Formu’na yansıyan bildirimlere göre; esnaf iş yerlerinin yüzde 50,49'u yıkıldı veya ağır hasar aldı. Geri kalan dükkânların ise yüzde 18,29'u orta hasarlı, yüzde 31,22’si az hasarlı. En çok başvuran iller Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya oldu.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
04:26 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Deprem, Arşiv.

Deprem, Arşiv.

Asrın felaketinden ağır yara alan 11 ildeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Depremden etkilenen illerde, en büyük zararı göre kesimlerden biri de binaların altında kümelenen iş yerleri oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yanı sıra esnaf ve sanatkârların çatı kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) de hasar tespit çalışması yürütüyor.


DÖRT İLDE YOĞUNLAŞIYOR

TESK’in hazırladığı ‘Deprem Hasar Formu’na yansıyan bildirimlere göre; depremin vurduğu illerdeki esnaf iş yerlerinin yüzde 50,49’u ya yıkıldı veya ağar hasar aldı. Geri kalan dükkânların ise yüzde 18,29’u orta hasarlı, yüzde 31,22’si ise az hasarlı. “Deprem Hasar Formu”na dolduran esnafın illere göre dağılımına bakıldığında en çok başvurunun Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’dan oldu.

İKİ YIL SÜRE İSTİYORUZ

Depremlerden olumsuz etkilenen esnafın zararlarını tespit edip, onların talepleri doğrultusunda projeler geliştirerek sorunlarının çözülmesi amacıyla "Deprem Bilgi Formu" oluşturduklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elde ettikleri verileri ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını açıkladı. Deprem bölgesinde esnaf ve sanatkârın, borç ertelemesinden çok hibe destekleriyle ayağa kaldırılabileceğini belirten Palandöken, “İnternet sitemiz üzerinden yayımladığımız bu forma gelen başvurulara göre esnafımızın en büyük isteği hibe desteği verilmesi ve mevcut borçların 2 yıl süreyle ertelenmesi yönünde” dedi.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma talebi

Esnaf ve sanatkârların şu anda iş yapamadığı için mevcut borçlarını ödemesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Palandöken, “İş yerleri yeniden faaliyete geçene kadar kredi ve kredi kartları başta olmak üzere esnafımızın Bağ-Kur ve SSK gibi mevcut borçları en az 2 yıl süre ile faizsiz ötelenmeli” çağrısı yaptı. Palandöken, deprem bölgesindeki esnafın emeklilik ve ilaç hakkı dahil tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerine imkan sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesini de talep etti.



#ekonomi
#esnaf
#deprem
1 saat önce
default-profile-img
Esnaf dükkanlarının yüzde 69'u yıkıldı
90 bin kitabı enkaz oldu
Merkez’den rekor altın alımı
400. uçak ‘Tek Yürek’ oldu uçtu
Tarım ve hayvancılık başladı
Sanat için birlikte daha güçlüyüz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.