Esnaftan bankalara ‘kara liste’ tepkisi

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların uygun koşullarda kredi desteğinden yararlanması için hazırlanan kararname taslağını olumlu bulduklarını belirterek, düzenlemede sicil affının unutulmamasını istedi. Hazine’den esnaf için bu yıl 1,5 milyar liralık ödenek tahsis edildiğini ifade eden Palandöken, bankaların esnafa vereceği kredi bakiyesinin ise yüzde 20 artışla 28,8 milyar liraya ulaşmasının beklendiğine de işaret etti.

KREDİYE ULAŞMAK ZOR

Palandöken, 14 yılda üç kez sicil affı çıkarılmasına rağmen bankaların “kara liste” nedeniyle esnafın krediye ulaşmada zorlandığını savunarak, şunları kaydetti: “İsteyen banka sicil affını uyguladı, istemeyen uygulamadı. Esnaf, hiçbir zaman bankaların insafına terk edilmemeli. Etkin sicil affı için Mecliste yeni karar alınmalı ve bu karar net olmalı ki bankalar keyfi uygulama yapmasınlar. Bu konuda konfederasyona çok şikayet geliyor. Bankacılıkta, kara liste diye adlandırılan geçmişe dönük olumsuz bilgileri kullanma uygulamasına son verilmesi ve etkin yasal düzenlemeye geçilmesi şart.”

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