Ekonomi Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

Estonya merkez bankası Eesti Pank, dün, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacağını duyurdu.

Banka, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve direnişini simgelemek için madeni paranın üzerinde ‘Slava Ukraini’ metnini kullanmaya karar verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Estonya Merkez Bankasından Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak
Eesti Pank

Estonya merkez bankası Eesti Pank yaptığı açıklamada “Estonya, Ukrayna ve Özgürlüğe adanmış 2 Euro madeni para basmayı planlıyor” denildi.

Paranın tasarımının, Estonya Sanat Akademisi’nde okuyan ve Harkiv’den mülteci olarak gelen Daria Titova adlı Ukraynalı öğrenciye ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, Daria’nın para üzerine resmettiği kızın ‘hassasiyet duygusunu’ temsil ettiği ve elindeki kuşu (özgürlüğü) koruduğu ifade edildi. Tasarımda ayrıca Ukrayna’nın milli sembollerinden buğday başağı da bulunacağı belirtildi.

İLK KEZ YABANCI DİLDE PARA BASILACAK

Banka açıklamasında paranın bu yıl sonunda dolaşıma gireceği ve yazın satışa çıkacak paradan Ukrayna Merkez Bankasına gelir sağlanacağı ifade edildi.

  • Estonya Merkez Bankası, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve direnişini simgelemek için madeni paranın üzerindeki ‘Slava Ukraini’ metnini kullanmaya karar verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bankanın ilk defa yabancı bir dilde para basacağı belirtildi. 2 milyon adet basılması planlanan paranın, Avrupa Birliği komisyonu ve AB üye ülkeleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Rusya'nın gaz ve petrol gelirinde 133 milyar rublelik savaş kaybı
EKONOMİ
Rusya'nın gaz ve petrol gelirinde 133 milyar rublelik savaş kaybı

10 şirketten 9’u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor
EKONOMİ
10 şirketten 9’u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor

Rusya’da Apple ve Mercedes gibi şirketlerin ürünlerine paralel ithalat izni verildi
DÜNYA
Rusya’da Apple ve Mercedes gibi şirketlerin ürünlerine paralel ithalat izni verildi
Şehri ikiye böldü

Şehri ikiye böldü

​Restore edilen camide bir garip manzara.
İnsanlığın bittiği an

İnsanlığın bittiği an

​Türkiye paylaştı: Mehmetçik son anda yetişti.
Atilla Taştan Murat Onguna: İBBnin şımarık çocuğu size desteklerimiz haram olsun

"​İçişleri Bakanlığı'nın hedef alınması küstah bir tertip beyhude bir çırpınıştır"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.