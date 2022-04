Et piyasasına yeni destek: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, 2 bin 500 TL ödeme yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, Et ve Süt Kurumu tarafından ramazan süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığırlar için yetiştiricilere hayvan başına 2 bin 500 lira destekleme ödemesi yapılacak. Böylelikle tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amaçlanıyor.

