Et ve Süt Kurumu büyükbaş karkas etin alım fiyatını 2 lira artırdı Et ve Süt Kurumu büyükbaş karkas etin alım fiyatını 2 lira artırdı Et ve Süt Kurumu, büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gitti. Söz konusu fiyat yarından itibaren geçerli olmak üzere ithal hayvanda 31 liradan 33 liraya, yerli hayvanda 32 liradan 34 liraya çıkarıldı.

Haber Merkezi 13 Ekim 2020, 16:21 Son Güncelleme: 13 Ekim 2020, 16:27 AA