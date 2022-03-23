Ekonomi Et ve Süt Kurumu Genel Müdüründen zam açıklaması Bizim fiyatlar düşüktü uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle fiyatı artırdık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nden zam açıklaması: Bizim fiyatlar düşüktü uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle fiyatı artırdık

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, kırmızı ete yüzde 48 zam yapılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, piyasanın yüzde 66 daha ucuza et sattıkları için uzun kuyruklar oluştuğunu bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

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Et ve Süt Kurumu Genel Müdüründen zam açıklaması: Bizim fiyatlar düşüktü uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle fiyatı artırdık: SON DAKİKA
Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedeninin uzun kuyruklar olduğunu açıkladı.

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam kararı aldı. Bunun üzerine 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya çıktı. Piyasadaki fiyatları da yukarı çekmesi beklenen zam ise tepkilere sebep oldu. Tepkilerin ardından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'dan, konuya ilişkin açıklama geldi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun.

"FİYATLAR ÇOK DÜŞÜKTÜ, KUYRUKLAR OLUŞUYORDU"

Kurumdaki fiyatların piyasanın yüzde 66 daha altında olduğunu belirten Osman Uzun, şunları söyledi:

  • "Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık.

"56 LİRADAN KIYMA SATMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş, bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi."

"ALIM FİYATINDA DA ARTIŞ GEREKİYOR"

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım'a konuşan Osman Uzun, açıklamasını, "Alım fiyatında da bir artış yapmamız gerekiyor. Bunun için çalışmalar yaptık. Hem Sayın Bakanımıza sunduk hem de Fiyat İstikrar Komitesi‘ne sunduk. Oradan çıkan karara göre alım fiyatında da artış olacak. Biz de zaten ihtiyacımız olan eti piyasadan kesilmiş et olarak alıyoruz. Bu konuda dijital - elektronik bir ihale açıyoruz. Kilosunu 78 -79 liradan et alıyoruz." ifadeleriyle sonlandırdı.

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