Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nden zam açıklaması: Bizim fiyatlar düşüktü uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle fiyatı artırdık Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, kırmızı ete yüzde 48 zam yapılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, piyasanın yüzde 66 daha ucuza et sattıkları için uzun kuyruklar oluştuğunu bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

