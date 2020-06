Et ve Süt Kurumu: Pandemiden etkilenmedik Et ve Süt Kurumu, koronavirüs salgını sürecinde alınan üst düzey önlemler sayesinde üretime devam ederek, Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamaya devam etti. Kuruma ait 13 et kombinasında salgın döneminde normal dönem üretim rakamlarına ulaşılarak, 1 ayda 12 bin ton et tüketiciye sunuldu.

Haber Merkezi 02 Haziran 2020, 09:22 Son Güncelleme: 02 Haziran 2020, 10:18 DHA