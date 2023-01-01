Et ve Süt Kurumu'ndan Ramazan hazırlığı: Gerekli tedbirler alındı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi tarafından paylaşılan verilere göre, ülkedeki gıda fiyatları önceki yılın aralık ayında yıllık olarak yüzde 16,8'lik artış kaydetti. Bahsedilen oranın, 1977 yılından bu yana gerçekleşen en sert artış olduğu açıklandı.