Ekonomi Etilen polimeri ithalatı 45 gün sonra duruyor Plastik hurda ithalatına yasak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Etilen polimeri ithalatı 45 gün sonra duruyor: Plastik hurda ithalatına yasak

Ticaret Bakanlığı, plastik ham maddesi etilen polimeri, ithalatı yasak ürünler listesine aldı. Poşetten pet şişeye çok sayıda plastik ürünün yapımında kullanılan etilen polimeri ithalatı 45 gün sonra durdurulacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Etilen polimeri ithalatı 45 gün sonra duruyor: Plastik hurda ithalatına yasak
Fotoğraf: Arşiv

Çevrenin korunması kapsamında Ticaret Bakanlığı, plastikle mücadelede yeni bir adım daha attı. Bakanlık, poşetten plastik şişeye çok sayıda plastik ürünün yapımında kullanılan polimeri maddesini, ithali yasak diğer ürünler listesine ekledi. Etilen polimer daha önce ithali uygun atıklar listesinde yer alıyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile bu maddeyi içeren ürünlerin ithalatı yasaklandı.

BİR YILDA YÜZDE 47 ARTTI

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında yapılan istişareler sonucunda Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu eşya grubuna ait güncel dış ticaret verileri incelendi. Etilen polimerlerden olan plastik atıklarının ithalatının miktar olarak 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında arttığı ve bu artış eğiliminin 2021 yılı aylık verilerinde de devam ettiği tespit edildi. Atıkların ithalatında uygunluk denetiminden sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu artışın, iç piyasada atık toplama faaliyetlerini aksattığı, bu nedenle etilen polimerlerden olan plastik grubunun da ithali yasak listeye alınması gerektiği görüşü Ticaret Bakanlığı’na iletildi.

Geri dönüşümcü: Karar gözden geçirilsin

Yapılan çalışmalar sonucunda plastik ham maddesi etilen polimer ithalatı yasak ürünler arasına alındı. Oyuncaktan kabloya poşetten kutu ve şişeye kadar birçok plastik maddenin üretiminde etilen polimer kullanılıyor. Taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük idarelerine sunulmuş atıklar için de 45 gün süre verildi. Bu sürenin sonunda etilen polimer ithalatı tamamen durdurulacak. Karara tepki gösteren geri dönüşüm sektör temsilcileri, polietilen hurdası ithalatının yasaklanmasının Türkiye’de 350 bin kişiyi istihdam eden sektörde mağduriyetlere yol açacağını söyledi. Alınan kararın Avrupa Yeşil Mutabakat uyum çalışmalarını da olumsuz etkileyeceğini belirten sektör temsilcileri, yasağın bir ân önce tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Abone Ol Google News
İyileşecektiler gittiler

İyileşecektiler
'gittiler'

​İşgalci İsrail travma nedeniyle psikolojik tedavi gören çocukları katletti.
Acil çağrı koduyla e-posta

'Acil çağrı' koduyla e-posta

​HDP'ye Kobani talimatı PYD tarafından verilmiş.
PKK evimizi yıkarken neredeydin

PKK evimizi yıkarken neredeydin

Meral ​Akşener'e cevabı terör mağdurları verdi.
‘Libya modeli’ Atina'yı korkuttu

‘Libya modeli’ Atina'yı korkuttu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, soluğu Kudüs'te aldı.
Haklının güçlü olduğu<br> bir dünya için varız

Haklının güçlü olduğu
bir dünya için varız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i eleştirdiği için ABD'den gelen tepkilere sert cevap verdi.
Özışık'lara suç duyurusu

Özışık'lara suç duyurusu

Bakan Soylu ​“hakaret ve iftira” davası açtı.
Kandil’i çökerteceğiz

Kandil’i çökerteceğiz

Gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtladı.
Avrasya’nın ‘ticaret koridoru’ açılıyor

Avrasya’nın ‘ticaret koridoru’ açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması beklenen proje ulusal ve uluslararası yük taşımacılığına köprü olacak.
Bir haftada yüzde 50 eridi

Bir haftada yüzde 50 eridi

​Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü.
Ticaret Bakanlığı yasakladı

Ticaret Bakanlığı yasakladı

Etilen polimeri ithalatı 45 gün sonra durdurulacak.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Beşiktaş şampiyonluğunu kutladı

Beşiktaş şampiyonluğunu kutladı

2020-21 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş kupasını aldı.

​İçişleri Bakanı Soylu gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Haritadaki yerini<br>bilmeyecek kadar zavallı

Haritadaki yerini
bilmeyecek kadar zavallı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e Filistin tepkisi.
Kupa töreninde<br>ayrılık mesajı

Kupa töreninde
ayrılık mesajı

​Milli futbolcu tercih ettiği parçayla şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.