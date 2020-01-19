Ekonomi Etüt çalışmaları tamamlandı Dev projede geri sayım başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Etüt çalışmaları tamamlandı: Dev projede geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek olan 'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Türkiye'nin en önemli ulaşım projeleri arasında gösterilen 3 katlı 'Büyük İstanbul Tüneli' için geri sayım başladı.

Haber Merkezi DHA
&quot;Büyük İstanbul Tüneli&quot; güzergahı havadan fotoğraflandı
"Büyük İstanbul Tüneli" güzergahı havadan fotoğraflandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü katıldığı törende Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili açıklama yapmış, etüt çalışmalarının tamamlandığını ifade etmişti. Marmaray ve Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek olan yeni tüneli günde 6.5 milyon yolcunun kullanması bekleniyor.

DHA
Büyük İstanbul Tüneli güzergahı havadan fotoğraflandın

ANA TÜNEL HASDAL VE ÇAMLIK KAVŞAKLARI ARASINDA OLACAK

  • Büyük İstanbul Tüneli projesi için ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Büyük İstanbul Tüneli projesinde ana tünelin, Avrupa Yakası'ndaki Hasdal kavşağından başlayarak, boğazın 140 metre altından geçerek Anadolu Yakası'ndaki Beykoz Küçüksu'nun altından Çamlık kavşağına kadar uzanması planlanıyor. Tünel oradan da TEM'e bağlanacak.

DHA
Büyük İstanbul Tüneli güzergahı havadan fotoğraflandın

11 RAYLI SİSTEM HATTINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Tünel faaliyete geçtikten sonra 11 raylı sistem hattını birbirine bağlayacak ve Marmaray ile da entegre olacak. Büyük İstanbul Tüneli projesinde Bakırköy İncirli'den başlayacak raylı sistem, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya gelerek ana tünele bağlanacak. Denizin altından Anadolu Yakası'na geçen metro Söğütlüçeşme'ye kadar devam edecek. Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hatlarının Gayrettepe istasyonunda, Altunizade-Sabiha Gökçen metro hattının ise Altunizade istasyonunda 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne tam olarak entegre edildiği öğrenilirken, böylece yolcuların herhangi bir istasyonda indi-bindi yapmaksızın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Yeni Havalimanı'na doğrudan ulaşabileceği belirtiliyor.

DHA
Büyük İstanbul Tüneli güzergahı havadan fotoğraflandın

BOĞAZ'DAKİ ZEMİN ETÜD ÇALIŞMASI

  • Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout, 2017 yılının Temmuz ayında zemin etüdü için geldiği İstanbul Boğazı'nda çalışma yapmıştı.

DHA
Büyük İstanbul Tüneli güzergahı havadan fotoğraflandın

DHA
Büyük İstanbul Tüneli güzergahı havadan fotoğraflandın

DHA
Büyük İstanbul Tüneli güzergahı havadan fotoğraflandın
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