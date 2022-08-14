Ev yapmak isteyenlere müjde: Yedi ilde harekete geçildi

Türkiye’nin dört bir yanında konut inşası devam ederken Ağustos ayında İller Bankası, yurt genelinde 7 ilde 98 konut ve ticari arsasını satışa çıkardı.
Ankara’da 18, Denizli’de 13, Eskişehir’de 1, İstanbul’da 4, Mersin’de 2, Muğla’da 19 ve Samsun’da 1 adet olmak üzere toplam 98 konut, ticari ve muhtelif nitelikli arsa açık artıma ile satılacak. Muğla’da arsa fiyatları 100 bin TL ile başlarken Denizli’de 380 bin TL’den, İstanbul’da ise 860 bin TL’den başlayarak açık artırmaya çıkıyor.
Açık artırma 23 Ağustos’ta
Açık artırma 23 Ağustos Salı saat 10.30’da yapılacak. Muğla / Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu ve Ankara Bilkent Otel Konferans Merkezi’nde yapılacak. 7 ildeki 98 arsa satışını İller Bankası adına, Emlak Müzayede internet sitesinden açık artırma ile gerçekleştirecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
Açık arttırmaya katılmayı düşünen Murat Emanet “Türkiye’de bizim için en güzel yatırım arsadır. Özellikle uzun vadede dolardan, dövizden ve altından da en güzel getirisi olan yatırım arsadır. Bu 7 ilde 98 arsa projesi çok güzel bir proje. 23 Ağustos’ta yapılan açık arttırma ile bizde arsamızı almak istiyoruz” dedi.
Hülya Emanet ise “Tek katlı bir ev yapmak isterdim. Özellikle torunlarımın özgürce yaşayabileceği, koşuşturabileceği güzel bahçeli bir ev olsun isterdim” şeklinde konuştu.
Mustafa Esen isimli vatnadaş ise “İstanbul’da, Ankara’da ve Muğla’da arsa satışlarını gördüm. Ve bunları sürekli takip ediyordum. Kısmet olursa 23 Ağustos’taki müzayede de bir arsa almayı düşünüyorum” dedi.
Arsa fırsatından yararlanmak istediğini söyleyen Ahmet
Altun ise “İnternet üzerinden araştırmalar yapıyordum Muğla tarafından birim arsa bakmak istiyordum. Gerçekleşecek olan müzayededen 100 bin liralık arası almayı düşünüyorum. Ailemle ve dostlarımla güzel vakit geçireceğim bir yer olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
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TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili detaylar merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre; Eylül ayında başvuru şartları ve konutlara ilişkin detaylar netleşmiş ve kamuoyuna duyurulmuş olacak. Bu noktada ise \"2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor, ev fiyatları nasıl olacak?\" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet tarihin en büyük konut hamlesinde rekor geliyor. İşte TOKİ sosyal konut başvurularına dair merak edilen detaylar...
Büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde 450 ila 500 bin konut ve iş yeri yapılması planlanıyor.<br><br>
Projenin ayrıntılarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ay açıklayacak.<br><br>
20 yıl vade imkanı sağlanacak<br><br>TRT Haber'de yer alan habere göre proje ile asgari ücretle çalışanlar da artık konut sahibi olabilecek.
Sosyal konut projesine hiç evi olmayanlar ile belirli gelir seviyesine sahip olanlar başvurabilecek.
Emekliler, gazi ve şehit yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler için de kota ayrılacak.<br><br>
Ödemelerde 20 yıla kadar vade imkanı sunulacak. Yüksek inşaat maliyeti ve arsa sorununa destek ise devlet tarafından sağlanacak.<br><br>
Sanayi tesisleri inşa edilecek<br><br>Sosyal konutun yanı sıra, üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek.
Proje sayesinde uzun vadede, düşük taksitlerle iş yeri sahibi olunabilecek.
TOKİ tarafından yapılan sosyal konut projeleri ile artan kira ve konut fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. <br><br>
BAŞVURU GELİR ŞARTI NEDİR?<br><br>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?<br><br>2022 81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz açıklanmadı.
TOKİ'nin sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hazırlanıyor. TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Proje ile asgari ücretle çalışanlar da ev sahibi olabilecek. Çalışmanın detaylarını gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
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TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? TOKİ tarafından 2022 yılında gerçekleştirilecek 3.151 konut satışı için başvurular bugün başladı. İl il konut fiyatları belirlenirken, başvuru şartları da duyuruldu. Söz konusu konutlar için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını arştırmaya başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ne kadar? TOKİ başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...<br>
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?<br><br>18 Temmuz'da başlayan başvurular 4 Ağustos'ta sona erecek. 24 ildeki kuralı satışa sunulacak ucuz konutlar için başvuru tarihleri il bazında değişiklik gösteriyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.<br>
ÖDEMELER NASIL OLACAK?<br><br>2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler.<br>
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI<br><br>* 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,<br><br>* TOKİ'den konut satın almamış olması ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)<br><br>* Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI<br><br>İZMİR: Artan konut ihtiyacını karşılamak için inşaatlara hızla devam eden TOKİ, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor.<br><br>Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2 bin 700 TL'den başlıyor. Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak.<br>
KIRIKKALE: Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin lira olacak. 18-29 Temmuz arasında başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.<br><br>KOCAELİ: İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde 238 konut satışa sunuldu. 2+1 ve 3+1 nitelikli konutların başlangıç satış fiyatı 415 bin TL'den, taksit tutarı 2.596 TL'den başlıyor.<br>
SİVAS: Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 2+1 ve 3+1 nitelikli 247 konut satışa sunuldu. Konutların fiyatı 408 bin liradan taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.<br><br>UŞAK: Merkez Projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.<br>
ŞANLIURFA: Satışa sunulan 125 konut fiyatı 412 bin liradan başlıyor. Taksitleri ise 2.062 TL'den başlıyor.<br><br>IĞDIR: Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin lira, taksitleri ise 1.928 TL'den başlıyor.<br>
KİLİS: Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin liradan başlarken taksitler ise 1.482 TL'den başlayacak.<br><br>KÜTAHYA: Merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin liradan başlayacak.<br>
SİİRT: Şiher genelinde 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin liradan taksitler 1.649 TL'den başlıyor.<br><br>ÇORUM: 139 konuta vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilecekler.<br>
BURSA: 2+1 ve 3+1 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL'den başlayan taksitlerle satılacak.<br><br>ELAZIĞ: 11 konutun fiyatı 441 bin liradan, taksitler 1.656 TL'den başlıyor.<br>
HATAY: Belen'de satışa sunulan 22 konutun fiyatları 410 bin liradan başlıyor. Taksitler ise 2.052 TL'den başlayacak.<br><br>GAZİANTEP: Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konut fiyatı 444 bin liradan başlıyor. Taksitleri ise 2.221 TL'den başlıyor.<br>
KARAMAN: Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin lira, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.<br><br>YOZGAT: Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin liradan başlarken taksitler ise 2.239 TL'den başlayacak.<br>
KONYA: Akören projesinde 3 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 1.442 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 384 bin liradan başlayacak.<br><br>AKSARAY: Ağaçören projesinde 1 konut satışa sunuldu. Fiyat 384 bin lira, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.<br>
BOLU: Seben projesindeki 1 konutun fiyatı 415 bin lira, taksiti ise 1.559 TL olacak.<br><br>ÇANKIRI: Şabanözü'de 1 konut satışa sunuldu. Konutun fiyatı 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlendi.<br>
ERZİNCAN: Tercan projesindeki 1 konutun fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak.<br><br>TEKİRDAĞ: Çorlu projesinde 1 konut kuralı satışa sunuldu. Fiyat 506 bin lira, taksit ise 1.899 TL olarak belirlendi.<br><br>VAN: Tuşba projesindeki 1 konutun fiyatı 440 bin lira, taksiti ise 1.652 TL olacak.<br>
TOKİ ucuz konut başvuruları başladı: 24 ilde satışa çıktı
TOKİ'nin 24 ilde gerçekleştirilecek 3 bin 151 konut satışı için başvurular başladı. Kura yöntemiyle yapılacak ucuz konut satışı için başvuru şartları belirlendi. Söz konusu konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ne kadar? TOKİ başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...