Ev yapmak isteyenlere müjde: Yedi ilde harekete geçildi

Türkiye’nin dört bir yanında konut inşası devam ederken Ağustos ayında İller Bankası, yurt genelinde 7 ilde 98 konut ve ticari arsasını satışa çıkardı.

Ankara’da 18, Denizli’de 13, Eskişehir’de 1, İstanbul’da 4, Mersin’de 2, Muğla’da 19 ve Samsun’da 1 adet olmak üzere toplam 98 konut, ticari ve muhtelif nitelikli arsa açık artıma ile satılacak. Muğla’da arsa fiyatları 100 bin TL ile başlarken Denizli’de 380 bin TL’den, İstanbul’da ise 860 bin TL’den başlayarak açık artırmaya çıkıyor.

Açık artırma 23 Ağustos’ta

Açık artırma 23 Ağustos Salı saat 10.30’da yapılacak. Muğla / Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu ve Ankara Bilkent Otel Konferans Merkezi’nde yapılacak. 7 ildeki 98 arsa satışını İller Bankası adına, Emlak Müzayede internet sitesinden açık artırma ile gerçekleştirecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

REKLAM

Açık arttırmaya katılmayı düşünen Murat Emanet “Türkiye’de bizim için en güzel yatırım arsadır. Özellikle uzun vadede dolardan, dövizden ve altından da en güzel getirisi olan yatırım arsadır. Bu 7 ilde 98 arsa projesi çok güzel bir proje. 23 Ağustos’ta yapılan açık arttırma ile bizde arsamızı almak istiyoruz” dedi.

Hülya Emanet ise “Tek katlı bir ev yapmak isterdim. Özellikle torunlarımın özgürce yaşayabileceği, koşuşturabileceği güzel bahçeli bir ev olsun isterdim” şeklinde konuştu.

Mustafa Esen isimli vatnadaş ise “İstanbul’da, Ankara’da ve Muğla’da arsa satışlarını gördüm. Ve bunları sürekli takip ediyordum. Kısmet olursa 23 Ağustos’taki müzayede de bir arsa almayı düşünüyorum” dedi.

Arsa fırsatından yararlanmak istediğini söyleyen Ahmet

REKLAM

Altun ise “İnternet üzerinden araştırmalar yapıyordum Muğla tarafından birim arsa bakmak istiyordum. Gerçekleşecek olan müzayededen 100 bin liralık arası almayı düşünüyorum. Ailemle ve dostlarımla güzel vakit geçireceğim bir yer olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAF 14 TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili detaylar merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre; Eylül ayında başvuru şartları ve konutlara ilişkin detaylar netleşmiş ve kamuoyuna duyurulmuş olacak. Bu noktada ise \"2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor, ev fiyatları nasıl olacak?\" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet tarihin en büyük konut hamlesinde rekor geliyor. İşte TOKİ sosyal konut başvurularına dair merak edilen detaylar... Büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde 450 ila 500 bin konut ve iş yeri yapılması planlanıyor.<br><br> Projenin ayrıntılarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ay açıklayacak.<br><br> 20 yıl vade imkanı sağlanacak<br><br>TRT Haber'de yer alan habere göre proje ile asgari ücretle çalışanlar da artık konut sahibi olabilecek. Sosyal konut projesine hiç evi olmayanlar ile belirli gelir seviyesine sahip olanlar başvurabilecek. Emekliler, gazi ve şehit yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler için de kota ayrılacak.<br><br> Ödemelerde 20 yıla kadar vade imkanı sunulacak. Yüksek inşaat maliyeti ve arsa sorununa destek ise devlet tarafından sağlanacak.<br><br> Sanayi tesisleri inşa edilecek<br><br>Sosyal konutun yanı sıra, üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Proje sayesinde uzun vadede, düşük taksitlerle iş yeri sahibi olunabilecek. TOKİ tarafından yapılan sosyal konut projeleri ile artan kira ve konut fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. <br><br> BAŞVURU GELİR ŞARTI NEDİR?<br><br>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak. TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?<br><br>2022 81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz açıklanmadı. TOKİ'nin sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hazırlanıyor. TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Proje ile asgari ücretle çalışanlar da ev sahibi olabilecek. Çalışmanın detaylarını gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder