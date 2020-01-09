​Eventuum tarafından gerçekleştirilen 8.İnşaat ve Konut Konferansı'na geri sayım başladı Eventuum tarafından gerçekleştirilen 8.İnşaat ve Konut Konferansı'na geri sayım başladı Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün öncü kuruluşları, sektörün VIP buluşma adresi sayılan İnşaat ve Konut Konferansı 14 Ocak 2020 Salı günü Sheraton Grand Hotel İstanbul Ataşehir’de kapılarını açıyor. Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek konferansta inşaat sektöründeki gelişmeler, Finansal çözümler, Finansmana erişim alternatifleri ve modelleri, İnşaat sektörünün SWOT Analizi, Yapısal riskler ve deprem hasarları, Faizlerin düşüşünün olumlu yansımaları, İnşaat maliyetlerinin artışının olumsuz yansımaları, rekabet koşulları ve İnşaat sektörünün piyasa dostu yapısal reformları ele alınacak.

Haber Merkezi 09 Ocak 2020, 16:07 Son Güncelleme: 09 Ocak 2020, 16:11 Yeni Şafak