​Eventuum tarafından gerçekleştirilen 8.İnşaat ve Konut Konferansı'na geri sayım başladı

Eventuum’un organize ettiği 8. İnşaat ve Konut Konferası’na katılacak konuşmacılar arasında Teknik Yapı ve İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Hasan Rahvalı, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, FuzulEV Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 24 Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yeniay, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, Fuzulyapı Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK Türkiye – Ürdün İş Konseyi Başkanı Ömer Faruk Akbal, Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Biner, GİSP Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, İTÜ Deprem Mühendisliği Ana Bilimdalı Başkanı Doç. Dr. Beyza Taşkın gibi sektöre yön veren değerli pek çok isim yer alıyor.
14 Ocak 2020 Salı günü Sheraton Grand Hotel İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirilecek 8. İnşaat ve Konut Konferansında sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Yer: Sheraton Grand Hotel, İstanbul Ataşehir
Barbaros M. Mor Sümbül S.N:1 Ataşehir / Ülker Spor Arena alt caddesi
Tarih: 14 Ocak 2020, Salı
Saat: 09:00-16:00
Program Akışı
09:00-09:30 Karşılama & Kayıt
09:30-10:30 Açılış Konuşmaları
10:30-11:30 Çay-Kahve Molası
11:30-13:00 Sabah Oturumları
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-16:00 Öğle Oturumları
16:00-17:00 Plaket Töreni ve Kapanış